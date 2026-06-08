大角咀店舖遭淋屎漆油　老闆疑幫客解圍惹報復　天眼直擊男子犯案

今日（8日）上午9時25分，大角咀合桃街1號一間地舖遭人淋潑油漆。現場可見，一間汽車用品店的大閘及地上均被人淋潑大量懷疑混雜糞便的白色油漆。店主李先生指上周六（6日）一名男顧客在店內突遭惡煞強行拉扯至馬路，惡煞聲稱男顧客「揩到車」，對男顧客揮拳毆打。當時李先生懷疑對方碰瓷，提出報警為客人解圍，他相信今次事件是惡煞不忿報復。案件被列作刑事毀壞處理，警方正追緝涉案人士。



白色外套、黑色短褲男子向店舖淋潑白油。（受訪者提供閉路電視影片截圖）

閉路電視片段顯示，一名穿白色外套及黑色短褲的男子先在店舖附近視察，其後折返再拿着一桶白油淋向店舖大閘，其後離去。

店主李先生表示，上星期六早上10時許，有客人駕車前來光顧，突然有人走入店內拉走該名客人，並聲稱客人撞到他的車，「話佢（客人）揩到佢架車，拉出去馬路傾，又郁手郁腳，又打佢兩錘。」 李先生見狀，於是幫忙勸架，其後發現對方倒後鏡向後摺，按常理推斷，若客人的車輛是向前行駛時撞到對方，其倒後鏡理應向前摺，李先生因而懷疑對方碰瓷，遂提出報警。

豈料對方竟蠻不講理地要求「咁你畀我揼返佢一身，咁我就無問題」。最終客人決定報警處理，雙方擾攘一番後，對方不斷問李先生是否在這裏工作，而對方女友則不停向店舖拍照記錄。李先生坦言，店舖開業至今6年，「6年都無事無干」，相信今次事件是對方不忿而採取報復。

李先生清理大閘及地上的油漆。（鄭嘉惠攝）

警員到場調查。（鄭嘉惠攝）

現場遺下大量白油及懷疑糞便。（鄭嘉惠攝）

現場遺下大量白油。（鄭嘉惠攝）

涉事店舖為一間汽車用品店。（鄭嘉惠攝）