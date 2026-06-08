荃灣中心停電停水｜水務署派水車水箱　民政開社區會堂供登記入住

荃灣中心一期總掣房電力系統故障，多幢樓宇及商場大停電停水，估計接近1,000戶居民受到影響。據了解，荃景圍體育館、雅麗珊社區中心、梨木樹社區會堂及石圍角社區中心，會開放給有需要居民登記，晚上7時後可暫住。



水務署表示，今日（8日）下午得悉荃灣中心一期商場及部分住宅大廈，因電力裝置故障而停電，導致大廈供水水泵未能運作，令食水及沖廁水供應受到影響。署方隨即派員到場協助，與荃灣民政事務處、區議員及關愛隊聯繫，並正調派16個水箱及兩架水車，為受影響居民及商戶提供臨時食水。署方了解大廈管理處已安排緊急維修。如有需要，署方會為受影響居民及商戶提供適切的支援。



荃灣中心大停電影響多座樓宇及商場，水務署派出水車及水箱為受影響居民供水。（林振華攝）

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民政事務總署稱，荃灣中心一期有5座住宅大樓及殘疾院舍暫停供電，約1,000戶住戶受影響。荃灣民政事務處、關愛隊、區議員到場協調各個部門和機構搶修工作，並全力支援受影響居民。

民政處及關愛隊在荃灣中心一期現場設置援助站協助居民；民政處與社會福利署聯絡，並得悉中電為殘疾院舍提供後備電源供電，暫時院舍運作正常。該處亦已開放轄下4個社區會堂，供有需要市民暫住；康樂及文化事務署轄下荃景圍體育館亦已開放作臨時庇護中心；葵青民政處轄下的庇護中心亦會按需要隨時開放。荃灣區關愛隊已安排接駁巴士運送居民到各庇護中心。

另外，關愛隊會為受影響居民送上物資和食物，水務署亦會聯同關愛隊上門為有需要居民提供食水。

荃灣中心大停電影響多座住宅及商場，關愛隊成員協助受影響居民登上專車前往社區中心休息。（林振華攝）

立法會議員郭芙蓉與荃灣區議員曾大等人，早前已趕往荃灣中心了解，並已聯絡管理公司實地視察大廈電錶房。對於是次大範圍停電，郭芙蓉在社交平台透露，是大廈電錶房內的變壓器（火牛）爆炸並燒毀，共有兩組電力的火牛受破壞。停電樓宇包括重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓及第一期商場，估計有接近1,000戶居民受到影響，包括區內的安老院舍。

郭芙蓉續指，由於火牛損壞情況非常嚴重，管理處已發出緊急通告。根據專業工程人員的最新評估，預計要到明天（6月9日）中午12時左右，才能陸續恢復供電。他們已聯同荃灣中心關愛隊到場支援，包括於天津樓及北京樓對出空地，設立兩個臨時支援站，提供手機緊急充電、飲用水及乾糧、臨時休息座椅等，預計會通宵運作；同時會聯絡相關政府部門協助。如有居民需要搬運物資，或長者需攙扶上落樓，關愛隊義工會提供協助。

荃灣中心一期總掣房電力故障，致大停電停水，人員到場搶修。（林振華攝）

曾大則在社交平台貼出管理處通告，指管理處現正安排承辦商進行共兩組1600安培、一組2500 安培空氣斷路器（ACB）緊急更換工程。搶修期間，重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓及第一期商場的大堂電閘、大堂冷氣機、升降機服務、公共照明設施、閉路電視系統、電視接收系統及供水系統及所有單位內電力供應均受影響。

​如街坊有任何緊急物資需要、搬運協助（如送物資上樓），或有任何突發個案需要轉介，請致電6676 9981 / 6676 9533聯絡議員及關愛隊。據了解，荃景圍體育館、雅麗珊社區中心、梨木樹社區會堂及石圍角社區中心，會開放給有需要居民登記，晚上7時後可暫住。

涉事總掣房煙霧瀰漫。（新界地區生活連線 影片截圖）

荃灣民政事務專員張澤豪指，荃景圍體育館、雅麗珊社區中心、梨木樹社區會堂及石圍角社區中心，會開放給有需要居民登記，晚上7時後可暫住。張續指，處方知悉除5幢大廈外，亦有一間殘疾人士院舍受影響，故已即時聯絡社署處理安置問題。目前，中電已為院舍安排後備電源，所有院友目前情況穩定。如因身體狀況需要使用醫療設備或需遷走，處方會安排院友前往其他院舍，或送往醫院安置。

荃灣中心大停電影響多座住宅及商場，傍晚約7時，天津樓有長者身體不適，救護員接報到場將她送院。（林振華攝）

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中電發言人回覆《香港01》查詢表示，今日（8日）上午約11時45分，荃灣中心懷疑因客戶設備出現故障，影響屋苑個別大廈約1,000名客戶的電力供應。中電隨即派員到場檢查，確認中電供電設備及供電正常。大廈電工正在搶修，完成後中電即可重新接駁電力供應。

中電的客戶經理到場與大廈管理處及受影響院舍密切聯繫，了解他們的需要。中電社區支援隊亦已主動聯絡民政事務處、區議員及地區關愛隊，與他們保持緊密溝通和協調，為受影響客戶提供臨時照明工具及流動電池作應急支援，協助居民應對停電。

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