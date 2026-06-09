大耳窿集團招攬搵快錢青年淋油　警拘10男最細14歲　涉港島16案

警方一連兩日（8日至9日）展開代號「韌軀」的行動，搗破一個涉及港島16宗淋紅油案的非法收債集團，以涉嫌「串謀刑事毀壞」及「刑事毀壞」，拘捕10名男子，當中7人報稱為學生，最年輕的被捕人更只有14歲。



調查顯示，收債集團透過社交媒體，以每次500至1,500元報酬，誘使青少年犯案，並向受指示者分派具體任務，包括購買紅油，及前往指定的地點淋紅油等。



集團的骨幹成員向受指示者分派具體任務，包括購買紅油，以及前往指定的地點淋紅油等。（梁偉權攝）

西區警區在今年4月至6月期間，接報指香港仔、西環及小西灣多個屋苑及大廈共14個單位，因住戶欠債而被淋紅油。經過深入調查，包括透過「銳眼計劃」翻查閉路電視，警方鎖定一個利用通訊軟體，招攬及指使他人非法收債的集團，並在全港各區拘捕10名男子（14至37歲），分別涉嫌「串謀刑事毀壞」及「刑事毀壞」罪。

西區警區反三合會行動組主管高級督察梁頴嫈表示，其中兩名分別20歲及37歲的男疑犯，相信為集團骨幹成員，有黑社會背景，他們因為涉嫌「串謀刑事毀壞」及「刑事毀壞」罪被捕。其餘8名被捕人（14至19歲）則涉嫌「刑事毀壞」。

10名被捕人分別報稱無業或為學生，現已獲准保釋候查。據悉，當中7人是學生。警方會循「非法放債」方向去追查案件，不排除會有更加多人被捕。

警方檢獲被捕人犯案時身穿衣物。（梁偉權攝）

梁頴嫈稱，警方一直密切留意青少年犯罪趨勢，留意到部分青少年因「搵快錢」而被不法分子利用，參與非法收債等違法活動。警方會繼續積極向青少年宣傳防罪及滅罪的訊息，並且透過情報主導執法，嚴厲打擊利用青少年犯罪的不法分子。

暑假將至，年輕人在選擇兼職或暑期工時候，必須要提高警覺，切勿為「搵快錢」而參與一些非法收債等違法活動。父母及師長亦應多加關注年輕人求職及工作的安排，教導他們辨識可疑的招攬，避免觸犯法例。

西區警區反三合會行動組主管高級督察梁頴嫈交代案件。（梁偉權攝）

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，「刑事毀壞」屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。警方提醒大廈保安人員時刻提高警覺，防止未經授權或可疑人士進入大廈；並鼓勵物業管理公司在大廈的出入口，安裝閉路電視，加強防止罪案及偵查工作。