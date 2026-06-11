有片｜港人富國島酒店看表演　遭火球掟中面腫頭焦　批缺安全保障

越南富國島近年成為港人的熱門旅遊勝地，但有港人旅客昨日在社交平台發文控訴，指在當地入住一間酒店觀賞火球表演時遭遇驚險意外。演員疑失控將火球直擲向其面部，導致輕度燒傷、面部紅腫及頭髮燒焦，需即時赴當地醫院求醫。事主原定的下水及出海行程全數報銷，怒轟酒店態度敷衍，以「只是輕傷」為由只賠償一晚房費，事主拒絕接受並發文警惕大眾。



涉事酒店回覆《香港01》查詢時指，5月6日晚火舞表演期間，其中一名表演者的火舞道具故障，部分組件脫落並擊中觀眾席上一名客人。酒店承擔了醫療費用，另外又提供退還一晚房費，但遭客人拒絕。現時火舞表演已暫停，涉事表演者亦被停職，等待重新培訓。



演員表演期間發生意外，一個火球飛彈出去。（網民n.y_travel影片截圖）

火球衝擊力如籃球 飛越自助餐區惹火

網民在社交平台 Threads 上發文，分享其在富國島旅行的不愉快經歷。事主表示，早前入住當地一間酒店，事發於留宿的第二晚，原本正開心地觀賞酒店安排的火球特技表演，詎料表演期間發生意外。

事主憶述，當時演員突然失控，將火球直接掟向其面部，形容「衝擊力好似成個籃球掉過嚟」。意外導致事主面部紅腫，頭髮被燒燶，而火球更越過自助餐區，飛向後方座位引發火警。事主受輕度燒傷，要立即前往當地的醫院求診。

行程盡毀大失預算 回港需做面部護理

這場意外嚴重打亂事主隨後的行程，他透露，原定第三日早上到泳池游水及享用酒店蒸氣浴，第四天更安排了出海活動，最終因受傷，所有行程被迫全數取消。事主大嘆浪費了時間與心力，更表示回港後還要做面部護理。

不滿酒店稱「只是輕傷」 只提出賠償一晚房費

面對無妄之災，事主批評酒店處理態度極度敷衍，事後表示由於「只是輕傷」，故提出賠償一晚的房費作為補償方案。事主對此極為不滿，直言對方完全忽視遊客的人身安全及損失，並指特技表演最基本的條件是安全，批評該酒店「連觀眾人身都保障唔到」，完全不重視遊客安全，所以決定要將事件公開，提醒大眾。

涉事酒店：火舞道具故障擊中觀眾席上一名客人

涉事酒店回覆《香港01》查詢時指，事發於5月6日，當晚火舞表演期間，其中一名表演者的火舞道具故障，部分組件脫落並擊中觀眾席上的一名客人。酒店再翻查閉路電視錄影，確認並非故意，而是設備故障造成的結果。

主診醫生確認燒傷程度輕微

酒店續指，團隊立即陪同客人前往醫院作醫療評估，主診醫生確認燒傷程度輕微，僅需噴灑外用藥物。酒店承擔了所有醫療和交通費用，隨時可以提供持續的協助。此外，酒店表示願意退還一晚房費，但此方案遭拒絕。酒店認為已採取負責任的行動，承擔了醫療費用並提供賠償，對於客人未能接受此解決方案深表遺憾。

火舞表演均已暫停 涉事表演者已被停職

酒店表示，所有火舞表演均已暫停，直至完成全面安全審查，未來的表演只有在新的安全協定和設備檢查完全實施後才會重新恢復。涉事表演者已被停職，並正等待重新培訓。