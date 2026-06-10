有片｜工人彎位企路中睇文件　車輛急扭軚避撞　網民轟：搏工傷？

網上今日（10日）流傳一段驚險的車cam片段，顯示一輛車輛沿元朗新潭路往米埔村方向行駛時，沿途未見有任何交通標誌、雪糕筒或工程車護航，但在一個彎位驚見一名身穿反光衣及安全帽的工人，竟大搖大擺地站在馬路中央工作，幸好司機及時發現並扭軚閃避，才避免釀成嚴重事故。片段曝光後，網民怒轟涉事工人毫無危機意識。



一輛車輛沿元朗新潭路而行，經過一個左彎。（車cam L（香港群組）／Andyyeung Ay ）

從網民上傳至討論區的車cam片段可見，事發時間為今日（10日）上午9時21分。當時涉事車輛正沿新潭路往米埔村方向行駛，沿途未見有任何交通標誌、雪糕筒或工程車護航，當車輛駛過左彎、準備穿過前方新田公路行車天橋底時，前方突然出現一名身穿橙色反光衣、戴安全帽及手持一疊植物照片的男工人，他站在行車線正中央，查看文件及前方樹木，其身旁或沿路並沒有擺放任何雪糕筒或警告指示牌。

由於該處位於彎位盲點，司機在轉彎後才驚覺有工人位處路中。司機及時減速及扭軚避開，情況驚險。

一輛車輛沿元朗新潭路而行，經過一個左彎，司機赫見一名男工人站於路中。（車cam L（香港群組）／Andyyeung Ay ）

司機及時煞停未釀慘劇 網民轟：害死司機

片段引起網民議論紛紛，直呼：「睇片都驚一驚！」 幾乎一面倒譴責該名工人安全意識極度薄弱：「仲要喺彎位，一啲安全意識都冇」、「希望無司機俾佢害到」、「直頭都危險，仲企喺彎路，嫌命長」、「搏緊工傷？」。有網民將矛頭指向分判商的監管問題：「有工程係咪要預早擺雪糕筒話俾人知有人喺路中心呀？司機咁突然見到有人喺路中間，停得切都算係咁啦！」、「冇危機意識，難怪咁多工業意外」。

一輛車輛沿元朗新潭路而行，經過一個左彎，司機赫見一名男工人站於路中。（車cam L（香港群組）／Andyyeung Ay ）