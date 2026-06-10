車Cam｜堅拿道天橋天降異物　擊中私家車　車主：差少少命仔都無

銅鑼灣堅拿道天橋發生極驚險的高空擲物事件。有車主向《香港01》報料，指他駕駛私家車駛經堅拿道天橋時，突然遭懷疑從高空擲下的物體擊中，導致私家車車尾玻璃整塊爆裂。車主直言當時與死神擦身而過：「差少少命仔都無。」事主雖已報警，惟引述警方指暫時無能為力找到真兇，所以希望事發時途經該處的車主可提供車Cam片段，協助緝拿高空擲物的人士歸案。



當時事主駕駛私家車，沿堅拿道天橋往九龍方向行駛，當在雨中行駛。（車主提供片段）

車Cam錄下驚險一刻 突傳巨大爆玻璃聲

事發於本周一（8日）晚上8時22分。根據車主提供的車Cam片段顯示，當時事主正駕駛私家車，沿堅拿道天橋往九龍方向行駛，當車輛在雨中行駛時，原本平靜的車廂突然傳來「嘭」一聲爆玻璃的巨響。由於事出突然，車主受到驚嚇，頓時失聲大叫：「嘩！嘩！」隨後急忙將車輛減速。

車尾擋風玻璃全碎 破大洞觸目驚心

從車主提供的相片可見，私家車的損毀情況相當嚴重。車尾整塊擋風玻璃被異物擊穿，出現一個極大的破洞，大半幅玻璃掉落，邊緣碎裂成蜘蛛網狀。大量玻璃碎粒散佈在車尾箱擋板及後座位置，可見撞擊力道之猛烈。若該不明物體稍微偏移擊中車廂前座或駕駛座，後果絕對不堪設想。

車尾整塊擋風玻璃被異物擊穿，出現一個極大的破洞。（車主提供片段）

報警暫查無進展 車主網上急尋目擊者

事主事後猶有餘悸，形容自己是死裏逃生：「差少少命仔都無。」他表示事發後已經立即報警求助，但引述警方指目前情況無能為力，暫未能尋獲肇事者，所以事主決定公開事件及車Cam片段，呼籲廣大駕駛人士幫忙，若有任何人士於6月8日晚上約8時22分駛經堅拿道天橋往九龍方向，並錄得相關事發經過，希望挺身而出提供線索。