8歲女暈倒亡｜事前發燒現感冒徵狀　兒科醫生籲家長留意兩大異常

一名8歲女童今早（10日）在大嶼山貝澳羅屋村的寓所暈倒，由直升機從梅窩診所轉送東區醫院搶救，最終惜告不治。據了解，該名女童沒有長期病患，但昨晚曾出現感冒及發燒徵狀，今早仍感頭痛，曾服用半粒止痛藥。但服藥一個多小時後，家人驚覺她暈倒，於是報警求助。



兒科醫生唐繼昇接受《香港01》電話訪問時表示，小童感冒發燒伴有頭痛實屬等閒，但要留意兩大異常，包括神智轉差、異常昏沉，與平常低燒及感冒不適情況不吻合，「攰得好過龍，少少頭痛發燒，突然間好病、解釋唔到，呢啲就係危險體徵」；或小童病情在短時間內急劇變差，如無故嘔吐、抽筋、手腳不正常抽動。家長如發現子女出現上述情況，應提高警惕，盡早求醫。



救援人員最初將女童送往梅窩診所，然後由直升機吊往東區醫院救治。（資料圖片）

唐繼昇續指，一般小朋友生病，家長會先讓其服藥休息，再觀察有否好轉；病情急轉直下，家長往往始料未及。他強調，正常健康的小童亦會因病情惡化產生上述情況，因此身邊人需多加留意，一旦發現小童病情變化異常，應立即攜同就醫。

他分析今次事件，推測女童感冒及發燒徵狀可能與感染相關，亦可能因突發事件危及生命，但確實情況仍有待臨床診斷。香港正值流感高峰期，若感染流感並引發嚴重併發症，如心肌炎及腦炎，可在短時間內構成生命危險。

女童由直升機吊往東區醫院救治，惜於10時23分證實不治。（資料圖片）

案發於今早8時27分，警方接獲一名女子報案，指其8歲女兒在大嶼山貝澳羅屋村寓所暈倒。救援人員最初將女童送往梅窩診所，然後由直升機吊往東區醫院救治，惜於早上10時23分證實不治。警方正調查女童死因。

據了解，該名女童沒有長期病患，但昨晚出現感冒及發燒徵狀，今早仍感頭痛，曾服用半粒止痛藥。但服藥一個多小時後，家人發現她暈倒，於是報警求助。由於女童住所偏遠，救護員趕往現場期間，消防控制中心曾指示女童家人為她進行心肺復蘇法及取用AED機。女童其後由救護車送到梅窩診所，再由直升機轉送東區醫院搶救，送院時已無脈搏，其後證實不治。