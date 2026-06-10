珍惜生命｜太古城12歲女童墮樓當場不治　今早揭發母親墮斃

太古城一對母女相繼墮樓身亡。今日（10日）晚上7時21分，警方接獲太古城廬山閣保安員報案，指發現一名女童從高處墮下，倒臥平台。救援人員到場，證實12歲事主當場不治。



消息指，墮樓女童的母親，今早在同一大廈墮樓死亡，由該女童揭發及報案。



太古城廬山閣一名12歲女童墮樓身亡，據悉事主母親今早（10日）在同一大廈墮斃，由該女童揭發及報案。（梁偉權攝）

太古城廬山閣一名12歲女童墮樓身亡，據悉事主母親今早（10日）在同一大廈墮斃，由該女童揭發及報案。（梁偉權攝）

太古城廬山閣一對母女相繼墮樓身亡，一名男家屬（右2）到場認屍。（梁偉權攝）

案發於今早上9時24分，警方接獲太古城廬山閣一名12歲女童報案，稱其母親墮樓倒臥平台。救援人員到場，證實姓黃（48歲）女住戶當場不治。人員經初步調查，相信黃婦從上址一單位墮下。警方未有於現場檢獲遺書，將安排為事主驗屍確定死因。

據了解，黃婦今早曾與女兒因教育問題爭執，之後自行入房。女兒後來在客廳聽到媽媽大叫，入房後不見媽媽蹤影，卻從窗戶發現媽媽倒臥在樓下平台，於是報警。不料女兒至今晚亦墮樓身亡。

警方在中層單位看出窗外。（黃偉民攝）

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