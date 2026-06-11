珍惜生命｜觀塘老翁墮海　休班消防跳海救人　兩人均清醒送院

觀塘發生墮海案。昨日（周三/6月10日）晚上11時許，一名年約70歲老翁在榮業街近觀塘公眾碼頭墮海，一名休班消防員剛巧行經上址，見狀立即跳落海救人。他全程在海中陪同和照料老翁，其他途人拋下救生圈和報警。



消防小艇和水警輪接報到場，將他們救回上船，同時駛至觀塘公眾碼頭進行初步治理。老翁和休班消防員均受輕傷，清醒由救護車送往基督教聯合醫院，接受進一步治理。



據了解，有人事發前曾通知家人，自己有輕生念頭，隨後不知所終。家人聞訊後曾報警求助，警方當時亦正在尋找事主下落。

至於該名英勇救人的休班消防員，據知隸屬觀塘消防局。他事後全身濕透，坐在救護車內披上毛巾保暖；老翁則躺在擔架床上，由救護員推上救護車，同樣披毛巾防止失溫。

老翁清醒送院。(陳永武攝)

該名救人的休班消防員全身濕透，披上毛巾保暖。（陳永武攝）

墮海老翁與休班消防員（箭嘴示），一同由救護車送院治理。(陳永武攝)

消防小艇和水警輪接報到場。（陳永武攝）

消防小艇和水警輪載同傷者駛至觀塘公眾碼頭。（陳永武攝）

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