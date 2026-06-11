跨部門演習模擬港珠澳大橋車禍　百人參與提升大型救援應變能力

警務處新界南總區今日 （11日）聯同多個政府部門及機構在港珠澳大橋香港連接路進行代號「炬輝」的跨部門重大事故演習，藉此提升相關人員在執行跨部門大型救援行動的應變及協調能力。



演習模擬一宗涉及多輛汽車（包括巴士、小巴及私家車）的嚴重交通意外，導致車輛起火、多人受傷及有一人意外墮海。相關部門人員迅速抵達現場展開救援，設立指揮站及傷者處理分流站，並即時為傷者進行救治。期間，入境處及海關派員即場為傷者返港進行入境及清關手續。警方在是次演習中使用無人機，為指揮站提供即時資訊，提升救援效率。



演習模擬一宗涉及多輛汽車的嚴重交通意外，導致車輛起火、多人受傷及有一人意外墮海。 （警方提供）

是次演習由13個政府部門及相關機構，合共派出約100名人員參與，包括警務處、消防處、醫管局、政府飛行服務隊、香港海關、入境處、衞生署、民航處、運輸署、路政署、港珠澳大橋穿梭巴士（香港）有限公司、港珠澳口岸營辦商，以及香港危難應變醫學會。

警方表示，港珠澳大橋是本港重要的大型基礎設施及跨境運輸網絡，對區域聯繫發揮關鍵作用。警方將繼續與各持份者保持緊密聯繫，定期在不同的基礎設施及主要幹道網絡進行跨部門演習，檢視應變計劃，以加強部門和相關機構間的協調能力。