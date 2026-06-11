八鄉新隆圍狗場託管貓狗失聯　漁護發現96貓狗　17狗無牌1隻受傷

《香港01》接獲讀者報料，指八鄉新隆圍一狗場環境惡劣，更涉在去年為3人託管貓狗後，未能清楚交代動物狀況，並失去聯絡，負責人多次拒絕開門配合調查。警方表示，接獲6宗報案，3名報案人分別於2025年5月至9月期間，將其狗隻或貓隻交予狗場託管，其後狗場未能清楚交代動物狀況。



漁農自然護理署回覆指，昨日（10日）與警方在新隆圍一單位調查，發現38隻貓及58隻狗，雖所有動物均獲充足的水、食物，亦有遮蔽處，但其中17隻狗並無狗牌，有一隻亦有開放性傷口。漁護署會繼續調查，如有足夠證據，將會對有關人士提出檢控。



警方昨日（10日）到場調查。（王譯揚攝）

苦主何小姐表示，早前將「一狗兩貓」暫託予該場地負責人，豈料接回動物時，其中一隻貓已不幸身亡，對方更「已讀不回」。其後，亦曾於社交媒體發現另一苦主，同樣面對暫託狗隻後被對方扣留、無法取回的遭遇。何小姐日前曾親自前往涉事村屋周邊探路，結果發現上址衛生情況極度惡劣，現場傳出惡臭。

何小姐指， 其中一隻名為「Pepe」的狗隻，她多次要求對方交還狗隻並發送近照，均遭到拒絕及拖延。負責人每次發送的影片均極為黑暗，稱場內冷氣機故障，何小姐隨即捐款港幣2,000元作維修費用，對方在確認收錢並她封鎖，拘絕交代狗隻下落。

苦主何小姐表示，貓狗暫託予該場地負責人後，其中一隻貓不幸身亡。（王譯揚攝）

何小姐提供5月時有冷氣工程公司上傳的片段，顯示在涉事村屋狗場內裝冷氣，當中狗場內一隻唐狗，腿部屁股位置，出現一個拳頭大小的傷口，懷疑被疏忽照顧，據悉涉事狗隻隨後被漁護職員帶走。

警方表示，今年5月至6月期間接獲共6宗報案，3名報案人分別指曾於2025年5月至9月期間，將其狗隻或貓隻交予八鄉粉錦公路新隆圍一狗場託管。但該狗場負責人之後一直未有清楚交代動物狀況並失去聯絡，令報案人擔心有關動物的安全。警方經調查後，將案件暫列「懷疑盜竊」，由元朗警區刑事調查隊第12隊跟進。

5月時有冷氣工程公司上傳片段，顯示在涉事村屋狗場內裝冷氣，當中狗場內一隻唐狗，腿部屁股位置，出現一個拳頭大小的傷口，懷疑被疏忽照顧。（梁小姐提供片段截圖）

漁護署則指，就當中涉嫌殘酷對待動物及狗隻沒有有效牌照展開調查行動，昨日聯同警方一同進入元朗八鄉新隆圍84號調查，在場共發現38隻貓及58隻狗。經初步核查，其中17隻狗並沒有有效狗隻牌照。如有足夠證據，署方會就相關違規事項展開檢控程序。

據現場觀察所得，涉事動物均獲提供充足的水、食物及遮蔽處。然而，在檢查期間，人員發現一隻啡黑色雄性狗隻身上，有開放性傷口，懷疑有人疏忽照顧動物。署方人員已將該狗隻檢走，並帶返動物管理中心看管。漁護署會繼續就個案進行深入調查，如有足夠證據，將會對有關人士提出檢控。

漁護署昨日聯同警方一同進入元朗八鄉新隆圍84號調查，在場共發現38隻貓及58隻狗。（王譯揚攝）

根據《狂犬病條例》（第421A章），狗隻畜養人須確保其狗隻在滿5個月大時接種狂犬病疫苗、申領牌照及植入晶片。

根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人如殘酷對待任何動物，或不合理地作出或不作出某種作為而導致動物受到不必要的痛苦，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款20萬元及監禁3年。

漁護署呼籲，市民如發現任何懷疑殘酷對待動物的情況，請立即致電1823向署方舉報；如情況緊急，請立即報警求助。