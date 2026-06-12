海關羅湖管制站檢活貓拘60歲男　為上月起計第15宗非法進口動物案

香港海關表示，昨日（周四/6月11日）在羅湖管制站偵破一宗懷疑非法進口動物的案件，檢獲一隻懷疑非法進口活貓，估計市值約1.5萬元。本宗案件為自今年5月1日起計，第15宗在邊境管制站截獲的非法進口動物案。



關員於6月11日，在羅湖管制站入境大堂截查一名60歲抵港中國籍男子。經檢查後，在其斜孭袋內檢獲該隻懷疑非法進口活貓，該名旅客隨即被捕。案件已轉交漁農自然護理署作跟進調查。

由今年5月1日起計，本宗已為第15宗在邊境管制站查獲的活體動物非法進口案件。涉及的動物包括貓、狗，甚至倉鼠、天竺鼠、蜜袋鼯。其中一宗更是被列為瀕危的龜及蜥蝪等，數量更達到嚇人的600隻；此外，海關亦曾揭獲兩宗涉及雀鳥走私案，每宗動輒起獲逾200隻活鳥。

海關檢獲一隻懷疑非法進口活貓，估計市值約1.5萬元。（海關提供）

海關提醒市民，任何人未領有有效許可證而將動物輸入香港，即屬違法。根據《狂犬病規例》，任何人非法輸入動物、動物屍體或動物產品，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁一年。