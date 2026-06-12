海洋公園暈倒｜男技工疑取工具時暈倒梯間　工權會促盡快調查原因

海洋公園內一名六旬男機械技工，今早在園內暈倒，送院不治，警方及勞工處正調查事故。現場消息指，63歲姓陸的事主，與工友檢查一部機動遊戲，其間陸男離開往取工具；同事察覺他遲遲未返，查看下發現他倒臥在梯級，昏迷不醒，連忙報警，惜告不治。



海洋公園回覆查詢指，一位男員工今晨於園內被發現倒臥於通往設施維修工場的梯間，並失去意識，由警方及公園職員陪同送院後證實身亡。海洋公園表示對失去這位同事深感悲痛，管理層已到醫院慰問家屬，並會保持緊密聯繫，提供適切協助。



家屬及工友（左一、右一）到醫院了解。（翁鈺輝攝）

死者胞姊事後趕到醫院了解情況，她表示死者已婚，育有一女，原生家庭有六兄弟姊妹。胞姊自己身體欠佳，經常出入醫院，讚揚死者是「好講義氣嘅細佬」，其他兄弟姊妹如有需要，他也樂於提供幫助；得知他一般是下午3時半放工，經常OT至4點才離開。

工業傷亡權益會總幹事促有關方面調查事故原因。（翁鈺煇攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，今日海洋公園一名維修工人疑工作期間暈倒在樓梯後離世，身上有傷勢。工權會對意外深感難過，希望盡快有調查結果，從而在報告確認事件是否與工傷有關。

她提到接連兩日有工友死亡事故，過去半年亦發生7宗工友倒斃案件，而致命工傷則有22宗。對於個案越來越多，她表示非常傷痛。蕭倩文提醒，僱主僱員要加緊留意工作環境如何、會否誘發個人問題，如有不適要盡快休息。

本周三（10日），太子基隆街地盤亦有一名男工在工作期間昏迷。工權會提醒，各工友確保多注意身體狀況，如有不適，應停止工作。僱主亦應盡力提供安全健康工作環境予工友。

海洋公園內近山頂位置，一名63歲男機械技工受傷，昏迷不醒，送院後不治。（黃偉民攝）

勞工處表示，現正調查今日（6月12日）上午在黃竹坑發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

勞工處人員到海洋公園調查。（黃偉民攝）