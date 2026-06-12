跨境網騙呃50內地人　盜卡資料來港手機支付掃貨　警拘4人涉700萬

港島總區刑事部偵破跨境騙案，揭發犯罪集團利用網上騙局，盜取內地受害人的銀行卡資料，再綁定在騙徒手機支付系統，派同黨到香港的大型連鎖零售商店，進行巨額購物，包括名貴中成藥或護膚品，再轉售圖利。



警方在本地金融機構、大型連鎖零售商店及內地執法部門協助下，成功在前日（10日）拘捕4名分別持雙程證或香港身份證的疑犯，他們涉嫌與今年5月至6月期間發生的86宗可疑交易有關，涉案金額總值超過700萬港元，最少50名內地人受害。



警方拘捕其中兩名疑犯時，他們正購買158套總值超過13萬港元的高價護膚品。（陳浩然攝）

網騙盜銀行卡 綁手機支付 來港大額消費

集團透過不同類型網上騙局，先騙取內地受害人網上銀行帳戶及銀行卡詳細資料，然後將受害人的扣賬卡或信用卡，綁定到手機支付系統，再派人到本港多間大型連鎖零售商店進行大額購物，購買名貴中成藥及護膚品，單次交易金額可高達幾十萬元。

集團的運作模式會安排成員，包括一名內地男子，到各區連鎖商店進行涉案交易，然後將貨品轉交另一名成員，運送至倉庫儲存，再轉售圖利，將騙取款項洗白。

據了解，騙徒透過電話騙案或發釣魚短訊，訛稱受害人曾訂閱生活服務，需自動續費，若取消需被下載可疑程式，而相關可疑網站會要求提供銀行卡，個人資料，受害人不虞有詐，導致資料外洩。

消息指，警方早前收到內地人電子舉報，銀行帳戶顯示在香港被盜用「碌卡」10多萬。經調查後，發現集團成員重複在零售商店，惟每次使用不同信用卡購物，揭發事件。 被盜用信用卡交易1377元由21.2萬元不等，而個人損失金額由5400元至118萬元。

警方經深入調查，包括分析大量閉路電視片段，聯同本地金融機構核實交易紀錄，加上得到內地執法部門及本地大型連鎖零售商店全力協助，前日（10日）拘捕4名本地及內地人，包括3男1女（32至35歲），當中兩人持雙程證，兩人為香港身份證持有人。他們涉嫌干犯「串謀詐騙」及「處理贓物」罪行，與今年5至6月期間發生的86宗可疑交易有關，涉案金額總值超過700萬港元，牽連最少50名內地受害人。

警方港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩交代案件。（陳浩然攝）

集團上水設貨倉 藏大批全新贓物

港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩表示，行動中，警方先在黃埔一間大型連鎖零售商店分店，發現一名集團成員使用懷疑涉案、已綁定手機支付系統的銀行卡，購買158套、總值超過13萬港元的高價護膚品。當時涉案成員正將貨品交予同黨，運送至上水一個地下倉庫。

警方隨即搜查約200平方呎的地舖倉庫，在內拘捕兩名負責接收贓物的集團成員。行動中，警方在倉庫內發現大量全新保健產品及護膚品，貨品來源有待進一步調查，警方不排除集團涉及處理其他犯罪集團的贓物。

警方港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩交代案件。（陳浩然攝）

警方提醒市民，「串謀詐騙」及「處理贓物」為嚴重罪行，一經定罪，兩項罪行最高均可判監禁14年。警方強調，無論犯罪集團跨境分工或試圖掩飾資金流向，警方一定會與內地同海外執法機構緊密合作，全力打擊。

警方呼籲市民，要小心保管銀行資料及網上登入憑證，千萬不要向任何人透露。如發現戶口有不尋常交易，要即刻通知銀行及報警。

警方呼籲零售業商戶，處理大額電子支付交易時，由於騙徒使用綁定手機支付系統的銀行卡進行交易，商戶可留意顧客是否用同一部手機，頻繁切換不同帳戶，或使用多部手機進行付款。市民如果懷疑受騙，可以打「防騙易18222」熱線，或者用「防騙視伏器」手機應用程式查核風險。