有片｜大埔公路沙田段的士逆線行車　私家車司機扭軚：得兩秒反應

大埔公路沙田段昨日（12日）深夜有的士逆線行車，車輛紛紛閃避，險象環生。其中一私家車的車CAM拍攝到的士突然迎面出現，私家車司機連忙扭軚才避過相撞，他向《香港01》稱：「無諗過一條公路會有架車咁樣出現呀！得兩秒反應。」甚是驚險。



讀者冼先生昨晚11時10分左右，駕駛私家車沿吐露港公路出沙田，駛至大埔公路沙田段馬場附近，突然有一輛的士迎面駛至；冼先生連忙扭軚才避過相撞，惟對方沒有停車或稍微減速，繼續逆線行車；冼先生隨後致電報警。

私家車往沙田方向行駛，突然眼前出現一輛的士逆行駛至。（讀者提供車CAM截圖）

私家車往沙田方向行駛，突然眼前出現一輛的士逆行駛至。（讀者提供車CAM截圖）

私家車往沙田方向行駛，突然眼前出現一輛的士逆行駛至。（讀者提供車CAM截圖）

冼先生說，幸好當時路面不多車，他可以及時扭軚避開：「無諗過一條公路會有架車咁樣出現...我架車車速70至80，佢（的士）都係差唔多。我得兩秒時間反應，甚至更少。」

冼先生指，約300米外新城巿廣場對開有路口駛落大埔公路，的士有可能由該處誤入；換言之，的士最少逆線行駛約300米；同時要在馬場對開路口「夾硬」轉右入能返回正線。不過冼先生已不知道對方行蹤了。

私家車扭軚閃避，的士沒有停下或減速，繼續逆線行駛不知所終。（讀者提供車CAM截圖）

警方稱，昨日晚上11時13分，接獲冼姓司機及另一名司機報案，指在大埔公路沙田段往九龍方向駕駛期間，有的士行錯方向。惟警員到場未有發現相關的士，案件列交通投訴。