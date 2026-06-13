沙田賽馬會游泳池跳台疑遭雷劈爛　工會：事發時少量泳客剛剛下水

沙田源禾路沙田賽馬會游泳池一個跳台，今日（13日）早上6時41分疑被雷劈中，蓋膠飛開、石屎跳台崩爛。香港政府拯溺員總工會指出，泳池於6時30分正式開放，當時有少量泳客剛剛下水，池面突然一下閃電及震耳雷響聲，嚇得所有人都呆了。工會再次呼籲泳客，一旦天文台發出雷暴警告，泳客應立即遠離泳池。



事發時天文台發出的雷暴警告正生效，沙田所在的新界東在今日早上6時至7時前，共錄得30次雲對地閃電。



沙田賽馬會游泳池2號跳台疑被雷劈中崩毀。（香港政府拯溺員總工會Facebook圖片）

沙田賽馬會游泳池2號跳台疑被雷劈中崩毀。（香港政府拯溺員總工會Facebook圖片）

沙田賽馬會游泳池2號跳台疑被雷劈中崩毀。（香港政府拯溺員總工會Facebook圖片）

事發時有少量泳客剛剛下水 池面一下閃電及震耳雷響嚇呆所有人

香港政府拯溺員總工會在Facebook專頁發帖文，指今日（6月13日）早上約6時41分，沙田泳池（沙田賽馬會游泳池）主池跳台範圍因雷暴天氣一度遭受電擊。主池有8個跳台，由圖片可見，2號跳台疑被雷劈中，其中一角崩毀，白色膠蓋亦有損毀，飛彈在旁。

工會表示，該泳池今早6時30分正式開放，當時已有不少泳客陸續進場，更有少量泳客剛剛下水，池面突然一下閃電及震耳雷響聲，嚇得所有人都呆了，過後發現池邊起跳台被擊中。事件中幸無人受傷，但敲響警鐘：雷暴期間於露天泳池活動，風險極高。

沙田賽馬會游泳池2號跳台疑被雷劈中崩毀。（香港政府拯溺員總工會Facebook圖片）

工會主席：有泳客雷暴警告期間會不合作 拒絕上水或延遲上水

該工會主席鄧子安補充稱，雷暴警告期間康文署轄下的游泳池不會關閉，辦事處職員會廣播呼籲泳客上水，到有蓋的地方暫避，救生員亦會逐一向泳客勸解。不過，有泳客會不合作，拒絕上水或延遲上水。

工會指水體具備強導電性 身處水中會面臨極高致命風險

工會指出，雷暴天氣變化極快，天氣雷達監測、天文台發出預警都可能出現訊號延時，未必能夠百分百即時反映突發的閃電情況，絕對不能完全只依賴警告訊號先做防備；水體具備強導電性，就算閃電並非直接擊中自己，雷擊水面的電流都會透過池水大範圍擴散，一旦遇上突發雷電，身處水中會面臨極高致命風險。

工會呼籲市民如聽到雷響、看見烏雲閃電，就算尚未收到天文台雷暴警告，都要立即遠離泳池、海灘、河澗等所有水域；當雷暴警告生效時，必須馬上離開池區，移步到室內安全地方暫避，「千祈唔好抱僥倖心態繼續落水逗留」。

沙田賽馬會游泳池2號跳台疑被雷劈中崩毀，白色膠蓋飛在一旁。（香港政府拯溺員總工會Facebook圖片

沙田賽馬會游泳池2號跳台疑被雷劈中崩毀，白色膠蓋飛在一旁。（香港政府拯溺員總工會Facebook圖片

工會呼籲：

1. 一見閃電、一聞雷聲，或天文台發出雷暴警告，請盡快離開水面，勿停留於泳池、跳台、更衣室以外任何露天位置。

2. 盡快前往安全地方暫避，例如：室內大堂、更衣室內部、洗手間、設有避雷設施的建築物。

3. 切勿站在空曠高地、金屬設施（如欄杆、梯具）旁或大樹下。



新界東今早6時一個小時內 錄得30次雲對地閃電

天文台於今日（13日）凌晨3時50分發出雷暴警告，其後一直延長至上午11時才結束。

雷暴警告期間，天文台呼籲巿民：

1. 如身處室外，請到安全地方躲避。

2. 離開水面。切勿在戶外游泳或進行其他戶外水上運動。

3. 切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。



天文台紀錄顯示，今日早上6時至7時前，全港共錄得67次雲對地閃電，其中30次在沙田所在的新界東錄到。