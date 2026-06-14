世界盃｜尖沙咀蓮香樓直播賽事　球迷邊飲早茶邊睇波：感受氣氛

世界盃2026開鑼，本港許多球迷觀看直播「睇波」，當中百年老字號茶樓蓮香樓趁世界盃熱潮，在店內直播世界盃賽事，吸引球迷一邊飲茶，一邊欣賞賽事，《香港01》今日（14日）清晨6時巴西大戰摩洛哥前，到蓮香樓位於尖沙咀的分店了解，總共20張枱，其中18張枱有食客，茶樓中間牆上掛有一部大電視，方便食客「睇波」。



金先生（右）表示「感受氣氛」，因此沒有賭錢。（李家傑攝）

市民金先生向《香港01》表示，知道蓮香樓直播世界盃賽事，加上今日放假，所以和朋友一邊飲早茶，一邊觀賞巴西大戰摩洛哥。金生表示，摩洛哥是上屆世界盃殿軍，屬於強隊，估計和巴西承勢均力敵，相信打和收場，自己「感受氣氛」，因此沒有賭錢。

金生表示，自己是意大利隊球迷，但意大利無緣今屆賽事，唯有寄望下屆。失去愛隊後被問及看好今屆由哪支國家隊奪冠時，金生覺得法國隊陣容鼎盛，估計今屆可以稱王。

金生亦指，之前幾場未有強隊，所以沒有熬夜「睇波」，但今場開始有強隊參戰，可能會凌晨起身支持。

另一枱的兩位陳先生各自支持摩洛哥隊和巴西隊。（李家傑攝）

另一枱的兩位陳先生睡醒前來蓮香樓「睇波」，雙方各自支持摩洛哥隊和巴西隊，支持摩洛哥隊、身穿灰衣的陳生看好英格蘭奪冠。

茶樓中間牆上掛有一部大電視，方便食客「睇波」。（陳永武攝）

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百年老字號茶樓蓮香樓早前在社交平台宣布，中環及尖沙咀店設大型屏幕LED直播世界盃賽事。蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢表示，轉播世界盃賽只為向顧客提供多一個選擇，因此不會推出特別收費的套餐，茶客只要如平時一樣，付上18元茶位費用，再點一籠點心，便可感受世界盃氣氛。

王智賢指出，電視台分別提供世界盃及全年體育賽事套餐，考慮到兩者收費相距不遠，集團最終選擇後者，兩店共收20萬元，涵蓋轉播西甲及英超等港人關注的聯賽，因此在世界盃結束後，將會繼續直播歐洲足球賽事。