有片｜旺角現怪漢　商場爬電梯　街頭赤裸下身指罵途人：咪X再影

社交平台流傳數段影片，內容有關一名男子在旺角一商場及街頭做出連串怪異行為，包括爬落扶手電梯的蓋板，沿著蓋板走落電梯；又在旺角街頭除褲赤裸下身，更一度追逐途人，並取走橙色垃圾桶頂蓋，惹起多名途人圍觀拍攝，期間男子情緒激動，對途人呼喊「你咪Ｘ再影」。警方昨晚（13日）接獲有人報案，指旺角站外有男子猥褻暴露，惟警員到場時未有尋覓男子。



昨（13日）晚社交平台流傳數段影片，分別攝於旺角MOKO新世紀廣場及旺角站外。根據影片，一名穿灰色衫男子在MOKO新世紀廣場翻越玻璃欄杆，爬落扶手電梯中間的銀色蓋板，並沿著蓋板行走落電梯，走路踏步時發出巨響。從另一個影片的角度，亦發現男子利用電梯外蓋板，爬行落樓梯，兩段影片可見，多名途人探頭圍望。據片主指，該男子發現他舉機拍攝時，曾一度叫喊：「影乜X嘢。」

一名男子在旺角商場做出一連串怪異行為，包括爬落扶手電梯的蓋板及沿蓋板落電梯。（showerrrjun／Threads）

一名男子在旺角商場做出一連串怪異行為，包括爬落扶手電梯的蓋板及沿蓋板落電梯。（showerrrjun／Threads）

一名男子在旺角商場做出一連串怪異行為，包括爬落扶手電梯的蓋板及沿蓋板落電梯。（showerrrjun／Threads）

一名男子在旺角商場做出一連串怪異行為，包括爬落扶手電梯的蓋板及沿蓋板落電梯。（showerrrjun／Threads）

從另一個影片的角度，發現男子利用電梯外蓋板，爬行落樓梯。（showerrrjun／Threads）

在帖文發佈約1小時後，網上亦有關該名灰衫男的其他新帖文。另一名片主指：「大家以後唔好隨便X人，有人會當真真空上陣。」並上載了2段拍攝於旺角站B2出口外的影片，可見一名灰衫男疑與途人爭執，並脫下褲子，懷疑裸露下體，手上仍拿著褲子，又指向人說：「你咪Ｘ再影。」片主指男子曾與人爭執，並向對方說：「係咪Ｘ我？我而家除褲，快啲Ｘ我」。

從另一角度的片段可見，灰衫男已穿回褲子，但仍疑與途人爭執，拿住橙色垃圾桶頂蓋行走，並多次衝向途人。觀察其衣著，與MOKO新世紀廣場爬落扶手電梯的灰衫男吻合，相信是同一人。

當時男子一度拿住橙色垃圾桶頂蓋行走，期間情緒激動，一度衝向途人。（coc_.nut／Threads）

當時男子一度拿住橙色垃圾桶頂蓋行走。（coc_.nut／Threads）

男子疑與人爭執，期間疑赤裸下身，手上拿住褲子。（coc_.nut／Threads）

男子疑與人爭執，期間疑赤裸下身，手上拿住褲子。（coc_.nut／Threads）

警員接報到場調查，但最終未有尋獲該名灰衫男。（coc_.nut／Threads）

警方昨晚（13日）10時22分接獲有人報案，接旺角站B2出口外有男子懷疑猥褻暴露，赤裸下身，警方派員到場，惟未有尋覓男子。