西環髮廊搶劫｜兩男扮客勒頸毆店主　掠走$1.2萬金鏈　涉行劫被捕

西環昨日（16日）發生搶劫案。西祥街2號一間地舖髮廊的店主，遭兩名佯裝顧客的男子勒頸兼打面，更被掠去價值約1.2萬元的金鏈。賊人其後再將該金鏈轉售到深水埗一間金舖，警方經調查後，以行劫罪拘捕兩名有三合會背景的本地男子，案件將於明日（17日）提堂。據了解，兩名被捕人在政府中途宿舍認識，為朋友關係。



變賣金鏈的收據。（翁鈺輝攝）

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西區警區刑事情報組主管督察李銘濰陳述案情，指警方於昨日（15日）下午約4時20分接報，指兩名賊人假扮顧客進入堅尼地城一間髮型屋，期間一名賊人從髮型屋店主身後勒頸施襲，同時另一名賊人多次揮拳毆打店主面部，強行搶走其頸上一條價值約1.2萬元的金鏈，兩名賊人得手後往海濱方向逃去。事件中，事主頸部紅腫，在場接受治療後並無大礙。

警方發現兩名賊人其後前往深水埗一間金舖變賣金鏈，西區總區重案組聯同情報組探員隨即展開行動，透過情報分析及翻查港九新界大量閉路電視片段，包括銳眼計劃下的閉路電視，迅速鎖定兩名賊人的身份以及其寓所。探員於同日晚上約10時，在沙田拘捕兩名年齡分別33歲及54歲的本地男子，兩人均報稱無業，有三合會背景。人員檢獲案發時賊人穿著的衣物，以及部分變賣所得的現金；人員亦起回該條被變賣的金鏈。

兩名被捕人士現正被扣留調查，將被暫控行劫罪，安排明日（17日）於東區裁判法院提堂。案件交由西區警區重案組第二隊繼續跟進。

警方重申，行劫屬極嚴重的罪行。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第10條，一經定罪，最高刑罰可被判處終身監禁。警方將繼續調配資源，全力打擊各類有組織罪行，務必將犯罪分子繩之於法，以維護社會治安。

警方檢獲被捕人犯案時的衣物、金鏈等證物。（翁鈺輝攝）

另外，警方亦提醒市民要提高警剔，時刻留意自身及個人財物安全。不論在公共場所及外出時，均須妥善保管貴重物品，切勿讓賊人有機可乘。如發現任何可疑人士或事件，請立即與警方聯絡。

西區警區刑事情報組主管督察李銘濰。（翁鈺輝攝）

西環西祥街2號一間地舖髮廊，男職員（中）遭搶去金頸鏈，事後在場配合警方調查。（陳浩然攝）