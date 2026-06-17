青沙公路兩死車禍│Big Boss的士車隊：提供行車紀錄配合警方調查

青沙公路發生嚴重車禍，意外釀成兩死。事發於周二（16日）晚上10時22分。就現場所見有兩人倒臥地上，遺下大灘血跡；兩車的零件四散。事故造成兩人死亡，據了解為兩名的士乘客，兩人均於現場由救護員證實不治；至於客貨車司機及的士司機均受輕傷，其中的士司機送院治理，客貨車司機則毋須送院，協助警方調查。



的士損毀，車內雜物散落一地。（陳永武攝）

涉及意外之的士屬Big Boss的士車隊。其發言人深夜回覆事件指，根據現有多條相關行車影像畫面顯示，事發當時，涉事之白色輕型貨車於轉彎時因故突然失去控制，隨後碰撞鄰近正常行駛中之的士，不幸釀成此起交通意外。Big Boss公司對於此次不幸事件及遇難者深感沉痛與哀悼，並向遇難者家屬致以最深切的慰問，衷心期盼家屬能盡速走出陰霾，共渡難關。

Big Boss發言人續指，目前公司已第一時間積極與警方取得聯繫，將依法提供所有相關行車紀錄與關鍵證據，全力配合警方進行後續調查，以釐清事故確切原因。

就網上車CAM片段所見，事發當時一輛客貨VAN正沿青沙公路右線落三號幹線支路、往九龍方向行駛，惟至海麗邨對開一個彎位時，突然失控閘向左邊線。左線當時有一輛的士駛至，兩車相撞後的士撞向石壆，打了最少5個筋斗後，期間懷疑有人飛出車外；至於客貨VAN亦翻側衝前。

涉事的士打觔斗後，兩人懷疑飛出車外。(車CAM片截圖)

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