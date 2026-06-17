有片｜深水埗司機疑不忿被砵　爆粗辱罵女乘客　車主：告你性騷擾

網上流傳兩條片段，顯示有私家車司機在深水埗基隆街近北河街的咪錶位欲離開時，與擋路的客貨車司機爭執。其間客貨車司機情緒激動，不斷爆粗謾罵，言詞間更有侮辱及性騷擾私家車司機同行女伴之嫌：「我X你條女呀！好X正呀！好X索呀...有前有後...背心仔，好X索呀！」私家車司機一直拍攝過程，他聲稱已經報警及找律師追究。



片主的私家車停在咪表位，疑欲離開，但被左邊的客貨車所擋，於是響號示意。（車CAM截圖）

片主在網上發帖稱：「霸道阿叔，我女朋友都要俾你性騷擾埋，關佢咩事呀！積口德啦！」片主稱，當時已經打指揮燈示意要出車，但客貨車司機不在車廂，響號兩次便遭對方指罵。

其中一條片可見，涉事凌志私家車停在基隆街近北河街的咪錶位，司機欲想出車，但左邊卻停有一輛客貨車擋路，當時客貨車司機不在車上。

另一條片長53秒的片段拍攝到客貨車司機落車謾罵，語帶挑釁及性騷擾私家車司機同行的女伴，一直在叫罵：「唔敢郁我呀？」、「我X你條女呀！好X正呀！好X索呀...有前有後。」、「背心仔，好X索呀！」私家車司機亦有爆粗駁斥，並拍攝其客貨車的車牌。

相關片段令網民議論紛紛，有人認為客貨車司機公然在公共場所以侮辱性言語辱罵及挑釁，可能已經涉嫌觸犯性騷擾，建議片主要追究到底。