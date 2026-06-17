流浮山傷人案｜19歲男遭惡煞持刀襲擊搶車　反黑組拘4男最細17歲

新界流浮山昨日（16日）清晨發生傷人案，一名姓林（19歲）男子駕駛向友人借取的私家車，載同女朋友在流浮山一海鮮酒家外的迴旋處聊天期間，突撲出3、4名男子，其中一人持刀襲擊事主，該批惡漢並指示事主下車，繼而搶走私家車揚長而去；林男身體多處受傷，清醒送院治理。



警方今日（17日）表示，元朗警區反三合會行動組人員經深入調查後，昨日及今日凌晨在全港多區，以嫌「傷人」及「未獲授權而取用車輛」拘捕3名男子（17至19歲）。據了解，該3名被捕人互相認識；調查顯示，他們施襲後駕駛事主的私家車逃去。行動中，人員亦拘捕一名47歲男子，涉嫌「允許沒有持有駕駛執照的人駕駛汽車」。全部被捕人正被扣查。



傷者被送到屯門醫院搶救。（資料圖片）

事發昨日（16日）清晨5時左右，接獲一名女子報案，指其19歲男朋友在流浮山道一間海鮮餐廳對出，身體多處受傷。救護員趕至現場，經檢查後得悉他仍清醒，但頸、胸口及背等多處均受傷，包括懷疑刀傷，立即將其送往屯門醫院搶救。

消息指，傷者姓林，他於周一（15日）中午時分向朋友借來一部私家車。至周二凌晨他於元朗用膳後，載同女朋友到流浮山一海鮮酒家外的迴旋處聊天，其間突然撲出3、4名男子，其中一人持刀襲擊事主，並指嚇他下車。其後該批惡漢駕駛該私家車離去。事主的所有財物均在車上，他報稱沒有與人結怨或欠債。