車Cam｜連翔道私家車遭旅遊巴硬切兩線險撞車　前傳揭片主先閘人

網上流傳一條車CAM影片，顯示一輛印上「車路士足球學校（香港）」的旅遊巴，在油麻地連翔道奧海城對開，高速由快線連切兩線至慢線，壓著左線一輛私家車前行，兩車幾乎撞上，甚是驚險。上載者更不禁留言稱它為「瘋狂車路士」。不過有網民卻質疑旅遊巴如此駕駛，恐怕事出有因，懷疑兩車司機可能曾因駕駛問題結怨。結果不久後，即有網民上載一段「前傳」影片，原來私家車曾經閘過旅遊巴，引發後來旅遊巴高速靠左連壓兩線報復。網民還原事件來龍去脈後，即批評兩車司機駕駛態度均有問題，亦有人留言：「你搞完人人搞返你，又未必夠薑報警，因為自己都衰攬炒。」



旅遊巴由快線切入中線時，中線的車輛差不多駛至。（Facebook「車camL（香港群組）」截圖）

旅遊巴繼續由中線切到慢線。（Facebook「車camL（香港群組）」截圖）

最初一名片主在社交平台上載一段車CAM片段，拍攝到一輛身車印上「車路士足球學校（香港）」的旅遊巴沿連翔道快線往荃灣方向行駛，其間靠左接連切向中線和慢線。當時片主駕駛的私家車正在旅遊巴左方行駛，旅遊巴「夾硬」切線壓過來時，兩車差不多平排相撞。片主即時不忿爆粗：「X你XX。」但無奈唯有減慢，讓旅遊巴切到左線，才避免相撞。片主留言指：「瘋狂車路士…」

相關片段在網上引起回響，初時有網民批評該名旅遊巴駕駛態度欠佳，直言：「好快拉得危駕」，但卻有不少網民質疑旅遊巴如此駕駛，恐怕事出有因，懷疑兩車司機可能曾因駕駛問題結怨。

結果隨即有網民上載一段「前傳」影片，原來私家車在稍早前曾經「閘過」旅遊巴，引發旅遊巴高速靠左連壓兩線報復。網民還原事件來龍去脈後，即批評兩車司機駕駛態度均有問題，亦有人留言：「你搞完人人搞返你，又未必夠薑報警，因為自己都衰攬炒。」

有網民上載一段「前傳」影片，原來私家車在稍早前曾經「閘過」旅遊巴，引發旅遊巴高速靠左連壓兩線報復。

有網民上載一段「前傳」影片，原來私家車在稍早前曾經「閘過」旅遊巴，引發旅遊巴高速靠左連壓兩線報復。