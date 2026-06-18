青磚圍工傷｜妻叫放假做節　男工堅持上班　遭機器夾至內臟出血亡

屯門青磚圍回收場昨日（17日）發生奪命工業意外，一名65歲吊機操作員被機器壓住腹部，初時仍清醒，但後來重傷身亡。死者兒子稱，初步了解事發時父親沒有留意到同事在試機，他行過時被機器壓到，內臟嚴重出血，送院搶救無效。兒子嘆說，本來昨天其母（死者妻子）就叫父親不要上班，提早做節（端午節晚飯）；只是父親責任心重，「因為回收場有幾個吊櫃要上，驚啲人（同事）搞唔到」，所以堅持上班，未料飛來橫禍。兒子希望警方及勞工處徹查事件，還家屬一個真相。



死者幼子希望警方及勞工處徹查事件，還家人一個真相。（蔡正邦攝）

死者與妻子育有兩子，長子在內地生活，他與妻子及幼子住在東涌一公屋單位。幼子稱，父親從事吊機操作超過15年，目前以日薪形式開工，負責操控吊機及夾斗車。出事後他趕到醫院，惜父親已返魂無術。他引述工友說：「話我爸爸由嗰度行過去，可能冇留意旁邊有個師傅喺度試機，試緊個雞頭。」但具體被什麼組件壓到，兒子也不確定，只知道父親內臟嚴重出血。在救護車時心跳已經停頓，做急救約40分鐘終不治。

他嘆說：「人都走咗，希望事後嘅嘢，公司會畀交代我哋，有一個擔當，最好不是人為啦！我希望警方可以還原整件事嘅真相畀我哋。」

兒子嘆說，本來昨天母親就叫父親不要上班，提早做節；但父親稱回收場「有幾個吊櫃要上，驚啲人搞唔到」，堅持上班，未料從此陰陽永訣。他希望警方及勞工處徹查事件，還家屬一個真相。

屯門青磚圍回收場一名吊機操作員疑遭機器壓身不治。（蔡正邦攝）

屯門青磚圍回收場一名吊機操作員疑遭機器壓身不治。（蔡正邦攝）

事發於昨日（17日）下午約3時25分，警方接報指，一名男工人在青磚圍路一個回收場工作時，懷疑被機器壓到身體。救援人員趕至，65歲姓陳男事主清醒，報稱腹部受傷，被送往屯門醫院搶救，惟其後情況急轉直下，延至傍晚約6時30分不治，死因有待驗屍後確定。案件列作工業意外，由屯門警區重案組跟進調查。勞工處表示，接報後已即時派員到場，正調查意外原因。