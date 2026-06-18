泰國空運衣物來港做掩飾　海關緝81公斤大麻花值$1,450萬拉運輸男

海關在機場空運站破獲的一宗販運危險藥物的案件，搜查一批由泰國空運抵港，報稱裝載衣物的貨品內檢獲約81公斤大麻花，巿值1,420萬，其後拘捕提貨男子。



海關檢獲約81公斤大麻花。（翁鈺輝攝）

毒品以真空包裝收藏在衣服內。（翁鈺輝攝）

海關檢獲約81公斤大麻花。（翁鈺輝攝）

機場科空運貨物第二組督察陳貝沙稱，周日（6月14日）早上，海關人員根據風險評估和資料分析，鎖定了一票由泰國空運抵港、報稱裝載衣物的貨件，合共有4箱、重146公斤。海關人員在審核相關文件時，發現寄件公司報稱的地址與相關公司網頁顯示的地址不符，引起海關人員的懷疑，於是首先利用X光機對貨物進行掃描，分析影像時發現X光顯示的影像密度不平均，遂進行深入檢查，打開紙箱後發現一批包裝好的衣服，但憑著關員敏銳的觸覺，發現當中的包裝有異、手感凹凸不平，拆開可疑包裝，發現衣物中有利用真空包裝的懷疑大麻花，最終在4箱紙箱中檢獲140包懷疑大麻花，總重量是81.2公斤，估計市值港幣1,450萬港元。

陳貝沙續指，案中不法份子費盡心思，企圖將毒品偽裝成衣物，並故意以普通正常的衣物放在面層，其中一箱還有拳擊靶，企圖魚目混珠掩人耳目，逃避調查；但海關人員憑著高科技的執法儀器，加上專業的貨物檢查經驗，不法份子無論如何機關算盡，將毒品藏得多深，最終都是徒勞無功，注定會被識破。

海關毒品調查科毒品調查第一組高階調查主任陳傑倫（左）及機場科空運貨物第二組督察陳貝沙。（翁鈺輝攝）

海關毒品調查科毒品調查第一組高階調查主任陳傑倫指，海關毒品調查科人員隨即展開跟進調查，進行全天候的監控遞送行動，行動中發現販毒集團利用本地的物流代理，先將貨品運送到荃灣的一個工廈暫存，直至他們覺得安全後才再安排人員接收貨物。

昨日（6月17日）一名男子前往該工廈接收該批貨物，海關人員見時機成熟隨即拘捕該名31歲男子，他報稱為運輸工人，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關指，販毒集團利用多重掩飾試圖逃避偵查，首先他們將81.2公斤的懷疑大麻花仔細地收藏在衣物當中，企圖蒙混過關。當貨物抵港後，他們利用本地的物流代理到機場提貨，企圖將自己隱藏在背後，再等一段時間才接收。

今次海關成功在源頭堵截這批毒品流入市面，拘捕涉案男子。海關在此呼籲，經營貨物進出口或貨物儲存的公司，如果懷疑被不法份子利用，可以向海關舉報求助。根據《危險藥物條例》販毒是嚴重罪行，任何人一經定罪可以被判罰款500萬元及終身監禁。