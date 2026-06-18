涉高利貸及收債活動34人被捕　3人讀中學最細13歲　收$500淋油

將軍澳警區過去三日（6月15至17日）就打擊高利貸及非法收數活動，採取代號「銳將」的執法行動，成功瓦解一個放高利貸及非法收數的集團，合共拘捕34人，年齡介乎13歲至70歲，部份人有黑社會背景，各人涉嫌「串謀以過高利率放債」、「洗黑錢」、「刑事恐嚇」及「刑事毁壞」，警方針對該集團的銀行戶口內600萬元疑是犯罪得益，採取行動以防止資金被進一步轉移。



將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司侯禮文（右）及反三合會行動組督察王嘉聲。（馬耀文攝）

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司侯禮文稱，調查發現集團利用一間位於旺角的持牌放債公司，表面上從事合法借貸業務，實質上以行政費等藉口，扣起借貸人一部分借款，變相進行放高利貸的違法活動，有貸款達到年利率超過100%。

與此同時，集團外判收數工作予一間位於觀塘的公司，該公司表面上僱用一班從事合法催數員，實則暗中僱用一班年輕人，充當行動組或者打手，以不同的非法方式，包括恐嚇、淋紅油等手段去收數，年紀最細13歲。收數公司牽涉全港共42宗與收數有關的案件。

行動中檢獲疑犯犯案時穿着的衣物。（馬耀文攝）

行動中檢獲一批現金。（馬耀文攝）

大耳窿貸款利率超過100%

將軍澳警區反三合會行動組督察王嘉聲指出，反黑組調查區內多宗非法收數相關的刑事毁壞案時，找到3位借貸人，發現案中事主都是向同一間財務公司借款$1萬至$2.5萬元不等。雖然表面上借貸的利息合乎法例所規定，即年利率48%，但財務公司在發放貸款之前會先扣起多達20%款項作為行政費，令實際年利率超過100%。及後借貸人無法償還貸款，分別遭到不知名的收數公司暴力滋擾。

警方經深入調查及情報收集，鎖定此收數公司及其骨幹成員的身份。公司位於觀塘一商廈內，門面與其他正當公司無異，但其實是一間相當有規模的收數中心，除了有收數組之外，亦設有銷售團隊負責幫它跑數，以cold call形式去找不同公司，推銷對方使用收數服務；員工充當催數員，收數後要向上級滙報，包括欠債人還款進度、有否應門、是否欠債人本人應門、或與欠債人的關係、與及欠款人住址保安的嚴密程度等等。

有關記錄，相信被用作收數時進行更針對性的部署；除此之外，調查發現公司會將行動升級，例如非法的收數行為，如淋紅油等，以$500至$1,000報酬外判予一班想「搵快錢」的青少年。

調查發現公司會將行動升級，例如非法的收數行為，如淋紅油等，以$500至$1,000報酬外判予一班想「搵快錢」的青少年。（馬耀文攝）

過去3日行動中，將軍澳探員手持法庭搜令，突擊搜查上述位於旺角高利貸公司及觀塘的收數中心，於單位內搜獲8萬元現金、多部手提電話、手提電腦、影印機、公司文件及大量帶恐嚇成份的追數傳單。

另外，警方亦就該集團銀行戶口內超過600萬元疑是犯罪得益採取行動，以防止資金被進一步轉移。被捕人士中有3名未成年的中學生，他們牽涉全港共6宗與收數有關的刑事毁壞案件。

警方表示，從事持牌放債業務的人士，不會巧立明目以從事高利貸活動，更加不要用非法手法收數。這些行為除了干犯法律，亦違反放債人牌照的牌照條件，有機會被撤銷牌照。就今次行動，警方會綜合證據，不排除於牌照上採取相關行動。

另外，臨近暑假，學生或者年青人找揾暑期工。警方提醒年青人，切勿為「搵快錢」鋌而走險，被不法之徒利用做非法收數活動。刑事恐嚇及刑事毁壞最高可分別被判監５年及10年，切勿以身試法。