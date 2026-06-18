黑雨｜網傳華富邨地盤吊船工困半空　業界：應盡快離開到安全位置

今日（18日）豪雨襲港，天文台一度發出黑色暴雨警告信號，全港多處狂風暴雨。惟網上流傳香港仔華富邨重建地盤有工人在暴雨警告之下，懷疑仍使用吊船、或被困在吊船上未能返回安全位置。所幸，網民指涉事工人安全落地無恙。



有業界人士勸籲，吊船工友如遇惡劣天氣應顧及自身安全，盡快離開吊船回到安全位置。至於有無違規，則應交由勞工處跟進調查。《香港01》正就事件向勞工處查詢。



有網民指稱，在黑雨期間華富邨重建地盤，有工人仍在使用吊船。（圖片來源：FB／華富生活)

天文台於上午11時15分發出黃雨警告、至12時10分改發紅雨。直至12時55分，天文台再改發黑色暴雨警告信號，並預料強陣風繼續吹襲香港。直至下午3時05分，始由紅雨取代黑雨；並於3時40分改發黃雨。

有香港仔華富邨居民，於今午在社交網站居民專頁「華富生活」中，上載一條20餘秒的短片。鏡頭正拍攝著一幢未完成興建的樓宇，帖主指為「華溢邨」，即華富邨重建地盤，預計上址於26/27年度落成。

片段所見，該樓宇外牆仍設有圍網，被強風吹至不停擺動、期間更橫風橫雨；鏡頭一轉已拉近至大約10餘樓，可見有一名工人，仍在一台吊船之中，並未走入室內位置暫避惡劣天氣。不少網民留言對工人安全感到擔憂，而上載片段的街坊隨後留言指，該工「最後落返地」，眾人均鬆一口氣。

不過片段並未顯示到拍攝時間，而上傳者在帖文中指出，拍攝時正值「黑雨中」。至於其上載片段時間則為下午1時35分，正值黑雨之時。《香港01》向當局查詢，於相關時間內上址並無求助個案。

有網民指稱，在黑雨期間華富邨重建地盤，有工人仍在使用吊船。（圖片來源：FB／華富生活)

根據香港法例《工廠及工業經營(吊船)規例》第18項，在惡劣天氣情況下對吊船的擁有人，須確保其吊船不得在相當可能危害其吊船的穩定性，或相當可能對其吊船上所載的人造成危險的天氣情況下使用。

吊船工會：黃雨已不應上吊船工作

就上述事件，香港吊船專業聯會副會長盧成通接受《香港01》訪問時表示，業界一般建議工友在天文台發出黃雨、或以上暴雨警告時不應上吊船工作。雨後亦應先由吊船出租公司及公正行進行檢查，確定安全後再重新開工，以免發生漏電等工業安全意外。

盧稱，每次進入新地盤時，吊船出租公司與地盤方，會洽談出吊船使用的安全口頭協議，決定包括極端天氣情況下如何安全使用吊船；地盤方亦有責任在天文台發出相關訊號時，通知正在工作的工友。他續指，聯會亦勸籲吊船工友如遇惡劣天氣應顧及自身安全，盡快離開吊船回到安全位置。假如懷疑有違規情況，可交由勞工處跟進調查。