黑雨｜井頭村水浸半小時水深及膝　山泥沖入村　村民：30年未試過

天文台於今日（18日）中午12時55分發出黑色暴雨警告信號，至下午3時05分及3時40分，始分別改發紅雨及黃雨警告。新界北區成水浸重災區，屯門有多處水浸，早前有網民上載影片可見，井頭村嚴重水浸，有大量雨水流經井頭村內的窄巷，瞬間變成湍急的激流，場面駭人。



暴雨過後，《香港01》記者到井頭村視察。可見受水浸影響可見現場一片狼藉，有雜物垃圾被沖至路旁，亦有山泥沖落湧入村，村民忙於清理。有村民表示，家中亦被淹浸，稱水深至膝頭位置，其床鋪、電器被浸濕，更認為是30多年來最嚴重的一次。村民陳太稱，暴雨下半小時內家中已經入水，有山泥更沖至其家門前，她懷疑坑渠堆積雜物沒有人清理，導致淤塞，繼而發生水浸。



村民陳太稱，半小時內家中已經水浸，水深及至膝頭位置。（王譯揚攝）

陳太憶述，暴雨下僅半小時內家中已經水浸，水深至膝頭位置，心感無奈：「水浸呀，養得魚呀！」她續指，是次水浸為多年最嚴重的一次，除水浸亦有山泥至其家中門口，情況相當狼狽。陳太形容當時要用垃圾鏟不斷將水「𢳂走」，需要兩人輪流𢳂，但就坦言：「梗係清唔切呀！等佢退晒我哋先清得切！」

她又懷疑村內坑渠堆積雜物沒有人清理，所以導致淤塞，繼而發生嚴水浸「好耐無試過係咁，可能佢嗰啲樹枝、樹葉同垃圾... 塞住咗（坑渠）去唔到水。」陳太續指，家門外的花盆亦被沖走。

受水浸影響可見現場一片狼藉，有雜物垃圾被沖至路旁，亦有山泥沖落村，村民忙於清理。（王譯揚攝）

另外，有村民忙於清理家中山泥，稱已經清理逾兩小時，又指有床鋪、電器被浸濕，直言：「30幾年未試過呀！」。現場可見，村民家中全屋一片狼藉，雖然積水已經退去，但地板上佈滿了污垢和泥漬，村民坦言：「濕晒呀！」

有村民忙於清理家中山泥，稱已經清理逾兩小時，又指有床鋪、電器被浸濕，直言：「30幾年未試過呀！」（王譯揚攝）

屯門井頭村現激流

大量雨水流經井頭村內的窄巷，瞬間變成湍急的河流，大量黃泥水不斷湧下，居民出入嚴重受阻，場面駭人。（屯門友片段截圖）