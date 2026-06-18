高仿金器呃回收店$7.5萬　圖再以鍍金銅條充金被揭發　警拘3男女

警方偵破一宗以高仿真度假金器的詐騙案。警方接獲深水埗區內貴金屬回收店報案，指有兩男女出售高仿真度金器，職員誤信為真金，並支付約7.5萬元現金收購。兩人得手後，另一男子同日試圖出售一條多層鍍金處理的銅條，當場被店員揭發，男子見事敗隨即取走金條離開。



警方接報後翻查大量閉路電視片段，包括「銳眼」計劃下的鏡頭，於周二（17日）拘捕3名本地男女，並檢獲多件仿真金器，案件仍在調查中。



深水埗警區刑事部調查案件後拘捕3人。（資料圖片）

事發於6月15日。警方指，深水埗警區刑事部人員，當日接獲區內一貴金屬回收店店員報案，指一名本地男子和一名本地女子，於其店鋪出售高仿真度金器。店鋪職員不虞有詐，經估價後先後向該兩名男女支付約7萬5千元現金。

同日，再有一名可疑男子嘗試向該店鋪出售一條高仿真度的金條，店鋪職員在檢查時發現該金條實為一條經多層鍍金處理的銅條，該可疑男子被揭發後立即取回金條並離開。

警方偵破一宗以高仿真度假金器的詐騙案。（資料圖片）

深水埗分區特遣隊人員隨即翻查大量閉路電視片段，當中包括「銳眼」計劃下的閉路電視，並於兩日後（周三/17日）在深水埗區，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕該名62歲男子及54歲女子。人員亦在兩名被捕人身上檢獲多件仿真金器，而另一名同行的47歲本地男子亦涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」被捕。3名被捕人現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第八隊跟進。

警方重申，「以欺騙手段取得財產罪」乃嚴重罪行。根據香港法例第210章《盜竊罪行條例》第17條，任何人以欺騙手段（不論該欺騙手段是否唯一或主要誘因）而不誠實地取得屬於另一人的財產或意圖永久地剝奪另一人的財產，即屬犯罪，一經定罪可判監禁十年。而根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，一經定罪，最高可被判處監禁三年。

警方亦藉此呼籲貴金屬回收業界人士，收購前務必進行專業檢測，核實成色及真偽；同時盡可能記錄賣家姓名、身份證號碼及聯絡方式，以便日後追查。切勿因對方以低價或急售作藉口而鬆懈。如遇可疑交易，請即致電警方舉報，免招損失。