流浮山農場連環遇竊失$270萬　部分運澳門　警拘9人起回$80萬贓物

天水圍流浮山光華農場在不足一個月內，被賊人兩度「光顧」爆竊，損失逾270萬元財物，包括大量金器、鑽石、翡翠、玉牌及名錶等。



警方翻查「銳眼計劃」大量閉路電視後，昨日（18日）在全港拘捕9名男女，包括主謀、接應司機、金舖負責人職員。調查發現，部分贓物被帶到荃灣一金舖及澳門典當，警方起回當中80萬元贓物，正與澳門司法警察局追查贓物流向。



流浮山雞伯嶺路光華農場6月12日遭爆竊，損失逾270萬元財物。（資料圖片）

元朗警區重案組第二隊高級督察林嘉傑表示，涉事家禽暨淡水魚養殖農場佔地約6萬平方呎，由受害人家族經營超過30年。場地以鋅鐵板圍封，內有供居住的鐵皮屋及貨櫃屋。

第一宗爆竊案發生於今年5月23日，一名工人在凌晨聽到聲響，發現農場大閘被打開，一輛私家車正駛離現場。其後證實一個貨櫃辦公室曾被搜掠，一個載有約5萬港元現金及兩隻手錶的夾萬被搬離原位。警方相信犯人犯案途中，驚動場內職員，因此夾萬未遭受破壞，農場當時沒有財物損失。

第二宗案件發生於上周五（12日），受害人一家外出返回後，發現另一間鐵皮屋大門被撬開，屋內有明顯搜掠痕跡。疑犯取走櫃桶內的鎖匙，打開另一個夾萬，盜走約28萬元現金、5隻手錶、大量珠寶首飾及金器，總值超過270萬元。贓物其後被裝入一個藍色尼龍袋帶走。

賊人盜走約28萬元現金、5隻手錶、大量珠寶首飾及金器，總值超過270萬元。（王譯揚攝）

爆竊集團分工仔細 警料主腦同黨仍在逃

新界北總區刑事部聯同元朗警區刑事部經深入調查，透過「銳眼計劃」翻查大量閉路電視片段，鎖定一個分工明確、有組織的爆竊集團。集團成員分別負責爆竊、車輛接應及處理贓物等不同角色。為掩人耳目，賊人更分別利用兩輛私家車犯案及運送贓物；部分成員事後更嘗試更換全身衣物，以逃避警方追查。

掌握充分證據後，警方昨日（18日）在全港多區展開拘捕行動，一共拘捕8男1女涉案者（28至58歲），包括爆竊主犯、接應司機，以及涉嫌處理贓物的金舖負責人和職員，全部人現正被扣留調查。警方相信，案件主腦及部分同黨仍然在逃，正全力追查賊人下落，不排除有更多人被拘捕。

警方於荃灣一金舖起回80萬元贓物。（王譯揚攝）

$80萬金器首飾荃灣金舖起回 港澳警合力查其餘贓物流向

警方調查後，發現部分贓物被運到荃灣一間金舖處理。探員成功在涉案金舖起回部分贓物，包括被盜手錶、珠寶首飾及金器，總值約80萬元。另有部分贓物被賊人帶到澳門，透過當地金舖典當套現。警方隨即啟動警務協作及情報互通，與澳門司法警察局兩地同步追查，正在追蹤被典當的贓物流向及涉案者動向。

林嘉傑稱，澳門司警已成功追查部分典當贓物的流向，並且積極配合本港警方及受害人認領贓物。香港警方衷心感謝澳門司法警察局全力配合。

流浮山雞伯嶺路光華農場6月12日遭爆竊，損失逾270萬元財物。（資料圖片）

警方重申，根據《盜竊罪條例》，爆竊及處理贓物，均屬嚴重罪行。一經定罪，最高可被判監14年，市民切勿以身試法。

暑假將至，不少市民選擇外出旅遊，警方提醒應做好保安措施，包括為住所安裝閉路電視，離開前要鎖好所有門窗；避免在家中存放大量貴重財物，亦不應該輕易向其他人透露貴重財物存放位置。此外，金舖、當舖及二手買賣行業從業員，必須嚴格核實顧客身份及貨物來源，切勿協助處理來歷不明的財物，否則有機會觸犯「處理贓物罪」。