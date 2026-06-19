西九龍公路車禍車cam｜私家車捱切線車撞　再遭巴士撞尾致打觔斗

西九龍公路今日（19日）發生涉及巴士和兩輛私家車的車禍，3人受傷。網上流傳事發一刻片段，當時一輛白色私家車與一輛968線九巴，順序沿中線往新界方向行駛。兩車剛經過油麻地交匯處，駛至奧海城二期對開時，接連有兩輛私家車從連翔道支線駛出，其中一輛藍色車橫跨兩線，駛至白色車與巴士的行車線。



白色私家車見藍色私家車「硬攝」，即時煞車，惟仍與藍色車撞碰，兩車於是停下。尾隨的巴士收掣不及，只好向右扭軚閃避，但左邊車頭最終仍然撞向白色車，將它撞至打觔斗翻側橫亙路面。巴士閃避時，車身一度向兩邊傾斜，狀甚驚險。



白色私家車先被切線藍色私家車車撞，再捱巴士撞至打觔斗。（網上片段截圖）

現場照片可見，涉事3部車停在公路中央，最前方的是巴士，中間的白色私家車翻側橫亙行車線上，最尾則為一輛藍色凌志私家車。白色私家車旁遺下玻璃碎片，數人站在旁邊了解。

九巴35歲男車長頭暈，翻側白色私家車一男一女（26及25歲）乘客受輕傷，3人均被送往廣華醫院治理。該私家車的36歲姓朱男司機，和藍色私家車的29歲姓鄭男司機則沒有受傷，在場協助警員調查。

西九龍公路有一輛九巴及兩輛私家車相撞，巴士車頭嚴重損毀。（王譯揚攝）

九巴表示，今日下午近7時半，九巴一輛往元朗的路線968巴士，沿西九龍公路行駛至奧海城對開，前方有兩部私家車發生碰撞突然停下，巴士駛至時與私家車發生事故，車長受傷送院。九巴會配合警方調查。