海關機場共檢$1600萬K仔　2男旅客先後被捕　案件周六提堂

海關表示，本周三（17日）和本周四（18日）在香港國際機場偵破兩宗涉及行李藏毒的販毒案件，共檢獲約42公斤懷疑氯胺酮，估計市值共約1,600萬元，拘捕兩名男子。



該名50歲日本籍男旅客被捕。（海關提供）

首宗案件中，一名50歲日本籍男旅客本周三（17日）從荷蘭阿姆斯特丹飛抵本港，關員為他進行清關時，在其寄艙行李內發現重約16公斤的懷疑氯胺酮，及在其隨身行李內發現137支未完稅香煙，遂把該名男子拘捕。

關員在該名50歲日本籍男旅客寄艙行李內，發現重約16公斤的懷疑氯胺酮，及在其隨身行李內發現137支未完稅香煙。（海關提供）

第二宗案件中，一名50歲英國籍男旅客本周四（18日）從英國倫敦飛抵本港，關員清關時，在其兩件寄艙行李內發現重約26公斤懷疑氯胺酮，遂把他拘捕。

該名50歲英國籍男旅客被捕。（海關提供）

第一宗案件的被捕男子已被控以一項販運危險藥物罪，一項管有應課稅品和一項未有向海關人員作出申報的罪名。第二宗案件的被捕人士已被控一項販運危險藥物罪。兩宗案件將於本周六（20日）在西九龍裁判法院提堂。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

關員在該名50歲英國籍男旅客的寄艙行李內，發現重約26公斤懷疑氯胺酮。（海關提供）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。