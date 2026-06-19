荃灣的士路中落客｜Amigo車隊：乘客叫停車　司機被停服務兼報警

青山公路荃灣段今日（19日）有的士停在南豐紗廠附近、上屯門公路斜路前的右二線，司機打開車尾箱，協助一男一女乘客搬出4個行李箱。該對男女隨後拖着行李箱，急步橫越兩條行車線到行人路。影片顯示，涉事的士屬Amigo車隊。



Amigo的士車隊在Facebook專頁表示，涉事乘客當日經線上平台預約即時用車服務，行程原定由馬鞍山前往機場。然而，乘客上車後，沿途多次就行駛路線及方向提出指示。司機駛至南豐紗廠附近時，乘客強烈要求立即在該處停車，並揚言報警，司機最終在該處讓乘客離開車廂。



兩男女乘客在的士司機協助下，竟然在路中從車尾箱搬出4件行李。（車cam L（香港群組）/文迪影片截圖）

Amigo的士車隊強調，對事件高度重視，絕不認同任何危害道路安全及涉嫌違法的行為，並強調在任何突發情況下，司機均應在合法且安全的地點讓乘客下車。事件發生後，車隊已即時停止涉事司機服務，事件並無引致交通意外，亦無任何人士受傷。涉事司機已就事件報警，車隊將全力配合警方調查。

車隊重申，一直將道路安全及服務質素置於首位，未來會進一步加強司機培訓和服務監管機制，並提醒旗下所有司機，如在行程途中與乘客遇上任何突發爭執，必須在安全情況下將車輛駛往安全地點，並立即聯絡車隊平台尋求協助或報警處理，以確保乘客、司機及其他道路使用者的安全。

事發在早上9時許，的士後方有巴士被迫停下，巴士乘客拍下事發影片，有目擊的乘客怒斥：「黐X線！」影片隨即惹來網民熱論，有網民斥「一個癲加兩個喪」、「黐X線，一定要舉報」；亦有人說：「係惡乘客，定係惡司機？」、「係咪喺港島揸開電車？」。

運輸署表示，非常關注事件，並得悉有關的士車隊營辦商已即時終止與涉事的士司機的合作。署方已要求營辦商就事件提交報告 ，並嚴正敦促有關車隊營辦商指示旗下所有車隊的士司機，必須時刻注意駕駛及道路安全，在適當位置上落乘客。署方強調，駕駛者不得在對其和車上乘客或其他道路使用者造成危險的地方停車。在路中心停車或上落客不但阻塞交通，亦威脅其他道路使用者的安全。此外，行人應在安全地點橫過馬路。

警方表示，今日（19日）下午接獲一宗電子報案，報案人指同日早上約9時於青山公路荃灣段發現一輛的士懷疑違反交通規例，案件暫列作「交通投訴」，交由新界南總區交通部交通調查隊跟進，調查仍在進行中。