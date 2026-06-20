端午節長周末兼世界盃　藝人余德丞乘車銅鑼灣遇查　醉男司機被捕

銅鑼灣發生兩宗醉駕案。今日（20日）凌晨零時許，港島總區交通部執行及管制組特遣隊，趁端午節長周末和世界盃進行期間，在銅鑼灣展開打擊醉駕行動，在霎東街33號對開設置路障，發現一輛掛有中港車牌的私家車左搖右擺，嘗試轉向駛離現場避開路障，於是將車截停，38歲梁姓男司機身上有酒氣，分別接受兩次俗稱「細機」和「大機」的酒精呼氣測試，同樣「吹爆波」未能通過，涉嫌「酒後駕駛」罪名被捕，現正被扣留調查。



涉案司機被捕。（李家傑攝）

據了解，涉案司機在香港四季酒店出席婚宴，事後接載藝人余德丞（Dickson）前往跑馬地，司機登上警察流動呼氣測試中心接受「大機」測試，結果是73度，遠超法定上限22度。

余德丞（右）見到記者舉機拍攝時，詢問「做咩呀？」，然後左閃右避，徒步離開。（李家傑攝）

就現場所見，余德丞的另一名男友人到場，一度留在現場，余德丞見到記者舉機拍攝時，詢問「做咩呀？」，然後左閃右避，徒步離開，警方完成調查後，該名男友人駕駛涉事私家車離開現場。

藝人余德丞曾加入TVB，現時回復自由身，余德丞是英超熱刺「粉絲」，支持英格蘭隊在今屆世界盃奪冠。

警員在涉事私家車內沒有其他發現。（李家傑攝）

另外，去到同日凌晨4時許，警員在銅鑼灣耀華街見到一名非華裔男子和女友及男女友人離開一間酒吧，然後登上一輛寶馬私家車，駕駛時同樣「舞龍」，駛至霎東街33號對開時，警員將車截停，該名非華裔男司機身上有酒氣，未能通過兩次酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」罪名被捕，現正被扣留調查。

該名非華裔男司機涉嫌「酒後駕駛」罪名被捕。（李家傑攝）

被捕男子的女友身穿黑色吊帶背心，一直留在現場，一度站在車旁。（李家傑攝）

據了解，涉案25歲司機來自印度，持有本港身份證，從事手機銷售工作，兩次酒精呼氣測試的結果同樣都是28度。就現場所見，被捕男子的女友身穿黑色吊帶背心，一直留在現場。