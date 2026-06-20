藝人余德丞飲宴後　乘友人私家車銅鑼灣遇查　司機涉酒駕被捕

銅鑼灣發生兩宗醉駕案。今日（20日）凌晨零時許，港島總區交通部執行及管制組特遣隊，趁端午節長周末和世界盃進行期間，在銅鑼灣展開打擊醉駕行動，在霎東街33號對開設置路障，發現一輛掛有中港車牌的 Volvo（富豪）私家車左搖右擺，嘗試轉向駛離現場避開路障，於是將它截停。38歲梁姓男司機身上有酒氣，經酒精測試證實超標，涉嫌酒後駕駛被捕，而車上接載的朋友是藝人余德丞。



涉案司機被捕。（李家傑攝）

據了解，兩人在香港四季酒店出席婚宴，離開時余德丞（Dickson）做乘客，由友人駕車前往跑馬地。該司機登上警察流動呼氣測試中心接受「大機」測試，結果是73度，遠超法定上限22度，涉嫌「酒後駕駛」罪名被捕，現正被扣留調查。

余德丞（右）見到記者舉機拍攝時問：「做咩呀？」左閃右避，然後徒步離開。（李家傑攝）

事後另一名男友人到場協助處理事件，而余德丞見記者舉機拍攝，詢問：「做咩呀？」左閃右避，然後徒步離開。警方完成調查後，由該名男友人駕駛涉事富豪離開現場。

藝人余德丞曾加入TVB，現時回復自由身，余德丞是英超熱刺「粉絲」，支持英格蘭隊在今屆世界盃奪冠。

警員在涉事私家車內沒有其他發現。（李家傑攝）

另外，去到同日凌晨4時許，警員在銅鑼灣耀華街見到一名非華裔男子和女友及男女友人離開一間酒吧，然後登上一輛寶馬私家車，駕駛時同樣「舞龍」，駛至霎東街33號對開時，警員將車截停，該名非華裔男司機身上有酒氣，未能通過兩次酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」罪名被捕，現正被扣留調查。

該名非華裔男司機涉嫌「酒後駕駛」罪名被捕。（李家傑攝）

被捕男子的女友身穿黑色吊帶背心，一直留在現場，一度站在車旁。（李家傑攝）

據了解，涉案25歲司機來自印度，持有本港身份證，從事手機銷售工作，兩次酒精呼氣測試的結果同樣都是28度。就現場所見，被捕男子的女友身穿黑色吊帶背心，一直留在現場。