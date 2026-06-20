灣仔天樂里爆食水管　下午5時恢復供水　電車服務一度受阻

灣仔發生爆水管事故。今日（20日）凌晨5時許，天樂里近灣仔道有一條食水管爆裂，工程人員到場處理，其間跑馬地圏電車服務一度暫停。



水務署在社交平台表示，就今日上午灣仔天樂里的水管滲漏事故，經了解後確認涉事水管為一條直徑250毫米的食水供水管，用作供應食水予鵝頸橋街市附近一帶。經搶修後，食水供應已於下午約5時半開始陸續恢復正常。



有食水湧入店舖，職員忙於掃水。（黃偉民攝）

水務署在社交平台表示，經該署工程團隊搶修，灣仔天樂里的緊急水管維修工程已經完成，食水供應亦已於今日下午約5時半開始陸續恢復正常。

在維修過程中，署方與灣仔民政事務處及當區區議員緊密聯繫，在受影響大廈及商戶附近放置水車及水箱提供臨時食水，並為有需要的居民及商戶提供適切的協助，以盡量減低對市民的影響，包括署方人員亦主動為商戶送上臨時食水，附近商戶可大致繼續營業，署方感謝受影響市民的體諒。

因水管爆裂，天樂里近灣仔道交界的部份行車線現已封閉。（黃偉民攝）

水務署早前表示，已關上水掣，現場已停止湧水。署方正為受影響用戶提供臨時食水，包括至少兩架水車及4個水箱。

在清理現場後，早前受影響的電車服務已恢復正常。受事故影響，現時天樂里的部分行車線須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。駕駛人士可使用餘下的行車線。

署方正與灣仔民政事務處及當區區議員保持緊密聯繫，為受影響居民及商戶提供適切的協助。就事件為市民帶來不便，水務署表示抱歉。

大量黃泥水湧出。（黃偉民攝）

工程人員到場處理。（黃偉民攝）

因水管爆裂，跑馬地圏的電車服務暫停。（黃偉民攝）

爆水管期間有兩輛電車被淤泥阻塞，一度無法行車，工程人員到場清理，行人路有大量泥水。

運輸署宣布，因水管爆裂，灣仔道和天樂里 交界的部份行車線現已封閉。同時，軒尼詩道(往金鐘方向)介乎天樂里和寶靈頓道之間的部分行車線現已封閉。 駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

稍後，運輸署接獲電車公司通知，較早前因水管爆裂而暫停的跑馬地圏電車服務現已恢復正常。

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灣仔道和天樂里有一條水管爆裂，工程人員到場處理。（網上圖片）

有兩輛電車被淤泥阻塞，無法行車，工程人員到場清理，預期短時間內恢復服務。

行人路有大量泥水。

至下午2時左右，水務署更新稱，就今日（20日）上午灣仔天樂里的水管滲漏事故，工程人員繼續全力進行緊急維修工程。繼早前工程人員進行供水調度以盡量縮小受影響範圍，亦確保水車及水箱有足夠的供應。水務署人員亦主動為商戶送上臨時食水，就現場所見，附近商戶的營業大致正常。

水務署會繼續密切留意市民取用臨時供水的情況，確保水車及水箱有足夠的供應，亦會繼續與灣仔民政事務處及當區區議員保持緊密聯繫，向有需要的市民及商戶提供適切協助。