30歲商人淪「飛機豬」　狗糧掩飾　意大利返港藏$980萬K仔斷正

警方以涉嫌「販毒」，於昨日（19日）在機場入境大堂拘捕一名由意大利返港、報稱商人的30歲男子，在其行李中檢獲25公斤懷疑氯胺酮，市值約980萬元。



警方毒品調查科行動組高級督察鄧駿穎交代案情。（黄偉民攝）

警方毒品調查科行動組高級督察鄧駿穎稱，經過深入調查，相信有販毒集團招募俗稱「飛機豬」的販毒團夥，安排他們由歐洲販運毒品來港。

昨日（19日）早上，毒品調查科聯同海關進行聯合行動，在機場入境大堂截查一名從意大利到港的男子。在海關人員協助下，於該名男子的行李中發現6包共重25公斤懷疑氯胺酮，隨即以販毒罪拘捕他。

疑犯30歲中國籍，報稱商人，目前被扣留調查，稍後將被落案控以一項販運危險藥物罪，下周一（6月22日）在西九裁判法院提堂。

據知，疑犯主要居住於意大利，經常來往香港和內地；在網上平台被招攬「搵快錢」，相信完成運毒後可獲得一萬多元的報酬。

警方在疑犯的行李中發現6包共重25公斤懷疑氯胺酮。（黃偉民攝）

歹徒以狗糧掩飾藏毒。（黃偉民攝）

鄧駿穎續指，販毒集團以低風險高回報來吸引，巿民切勿相信，否則只會賭上前途。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。而從其他國家將毒品販運到香港的案件，法庭於判刑時，將此情況視為加刑因素，大家切勿以身試法。