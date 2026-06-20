有片｜大角咀的士斑馬線撞飛過路女　司機突褪車回原位　網民怒轟

大角咀發生交通意外。今日（20日）早上近10時，一輛市區的士沿大角咀詩歌舞街南行，當駛至近九龍三育中學對開斑馬線時未有停車，撞倒一名正在過馬路的女子。意外過程被對面停泊路邊車輛的車Cam拍下，可見女子被撞至拋起；的士撞到女子後，突然倒車回原位。片段隨後被上載至社交平台，引起網民熱議。



一名女途人在大角咀過斑馬線時被的士撞到。（Chi Wai Chiu/車cam L群組）

車CAM片段可見，事發時間為今早9時53分左右。當時一名撐傘女子正沿斑馬線，由右至左過馬路。涉事的士沿路駛至，惟在接近斑馬線時疑未有減速，直撼女途人。女子當場被撞至拋起，重摔著地。目擊經過的車cam片主不禁發出「嘩」一聲驚呼。女傷者倒地後忍痛自行站起退回路邊，的士則倒後駛離斑馬線。

影片曝光後，不少網民斥責的士司機駕駛態度：「斑馬線撞到人仲郁車！」亦有網民狠批：「斑馬線撞人，罪行十分嚴重，危險駕駛一定入硬」、「呢條斑馬線自古以來就有，唔識（路）嘅話唔應該做的士佬！」

警方在早上9時59分接獲27歲姓余女事主報案，指在詩歌舞街遭的士撞到。救援人員趕至，發現余女擦傷，將她送往廣華醫院治理。的士58歲姓韋男司機在場接受警方調查。

一名女途人在大角咀橫過斑馬線時被的士撞到。的士司機其後倒車，駛離斑馬線，其行徑遭到網民譴責。（Chi Wai Chiu/車cam L群組）