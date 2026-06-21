有片｜九巴車長與乘客爆粗互罵：X你老X　車長一手拍跌乘客電話

今（21日）網上流傳一段短片，指有乘客在一輛九巴上與車長爆發罵戰，雙方激動爆粗互「Ｘ老Ｘ」至少一分鐘，九巴車長期間更一手拍跌乘客電話，場面火爆。《香港01》正向九巴查詢事件。



根據網上片段，拍攝者在一輛81號九巴往禾輋的巴士站等車時，拍攝到車上一名穿深藍色上衣的男乘客與九巴車長起衝突。影片甫開始，車長已離開座位，站起來向著乘客罵：「Ｘ你老X啊、報警啊、Ｘ頭。」男乘客亦回應「Ｘ你老X」、「報警」及「擺你上網」等字眼。當時不少乘客仍如常在車站拍卡上車，未有理會二人爭執。

有乘客在一輛九巴上與車長爆發罵戰，雙方激動爆粗互「Ｘ老Ｘ」至少一分鐘，九巴車長期間更一手拍跌乘客電話，場面火爆。（車cam L（香港群組）／ExhilaratingPoodle6976）

雙方攻勢未有因埋站已停火，對於乘客回應，車長續指：「點Ｘ樣啫、我好Ｘ驚啊。」而乘客亦一步一步靠近駕駛座，用手機鏡頭對住車長，嘴上繼續辱罵對方。在雙方距離僅一個手臂之際，車長疑不滿乘客拍攝，一手拍落其手，令其電話直接跌落地上。有其他乘客見狀則指：「有冇搞錯啊你、打人」，一名穿綠色衫的乘客亦加入戰團，伸手指罵車長，並揚言報警。此時車門關上，但透過車門可見綠衣男情勢激動，不停指罵車長。

帖文戲指「巴士叔叔代表九巴問候人娘親」，影片惹起網民熱議，雖然未有附上前文後理，但有不少網民同情車長亦有情緒，懷疑乘客是「西客」，有責任造成罵戰，指「唔滿意就落車啦」。但亦有人指出車長有可能會就事件遭處分，「贏到場交，輸左份工」、「佢搵得人老Ｘ；預左唔撈啦」。

有乘客在一輛九巴上與車長爆發罵戰，雙方激動爆粗互「Ｘ老Ｘ」至少一分鐘，九巴車長期間更一手拍跌乘客電話，場面火爆。（車cam L（香港群組）／ExhilaratingPoodle6976）