香港珠寶首飾展兩攤位涉正貨一折賣冒牌首飾　海關拘4人檢$3萬貨

香港珠寶首飾展覽會一連4日（18至21日）於灣仔會議展覽中心舉行，海關今日（21日）在商標或版權持有人協助下，採取執法行動，發現兩個展銷攤位售賣冒牌貨。行動中，人員共檢獲約21件懷疑侵權及冒牌的首飾，估計市值約3萬元，當場拘捕1男3女，包括兩名負責人及兩名員工。



據了解，涉事兩個展銷攤位試圖以正貨一折的價錢出售該批冒牌的首飾，最終被海關及時堵截阻止流出市面。



海關發現香港珠寶首飾展覽會有兩個展銷攤位售賣冒牌貨。行動中，人員共檢獲約21件懷疑侵權及冒牌的首飾，包括耳環、手鏈及頸鏈等，市值總共為3萬元，同時拘捕兩名負責人及兩名員工。(林振華攝)

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組署理高級調查主任何高節稱，海關早前接獲舉報，指香港珠寶首飾展覽會的展銷攤擋，涉嫌售賣懷疑冒牌及侵權的首飾。經海關深入調查，並在版權持有人的協助下，關員今天採取特別執法行動，在兩個展銷攤位，檢獲約21件懷疑冒牌及侵權的首飾，包括耳環、手鏈及頸鏈等，市值共約3萬元。

行動中，人員一共拘捕1男3女，分別為兩名負責人及兩名員工，涉嫌觸犯《商品說明條例》及《版權條例》。案件目前仍在調查當中，不排除會有更多人被捕。

海關發現香港珠寶首飾展覽會有兩個展銷攤位售賣冒牌貨。行動中，人員共檢獲約21件懷疑侵權及冒牌的首飾，包括耳環、手鏈及頸鏈等，市值總共約3萬元，同時拘捕兩名負責人及兩名員工。（林振華攝）

海關強調一向十分重視打擊侵權活動，亦會不時派員到不同的展覽會作出巡查。如發現懷疑冒牌或侵權的物品，海關會聯絡有關的商標或版權持有人以檢驗該批貨品的真偽，並會迅速採取執法行動。

海關發現香港珠寶首飾展覽會有兩個展銷攤位售賣冒牌貨。行動中，人員共檢獲約21件懷疑侵權及冒牌的首飾，包括耳環、手鏈及頸鏈等，市值總共約3萬元，同時拘捕兩名負責人及兩名員工。（林振華攝）

海關提醒消費者，應該光顧信譽良好的店舖。如有懷疑，應先向有關的商標或版權持有人，或其代理商查詢。同時，海關亦呼籲展覽會的參展商，應該尊重知識產權，切勿售賣冒牌或侵權的物品。如果發現再有參展商在任何展覽會售賣懷疑冒牌或侵權的物品，

香港海關會繼續採取嚴厲的執法行動。售賣冒牌或侵權物品屬於嚴重罪行，須負上刑責。根據《版權條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有侵權物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判就每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。

而根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線 182 8080，或透過網上舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk），亦可透過網上表格，舉報有關售賣懷疑冒牌或侵權物品的活動。