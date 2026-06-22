巿民網購$7500二手電腦遇騙　繳運費、清關費過數80次　失$123萬

一名巿民在網上買一部價值7,500元的二手電腦，以為「執平貨」，卻誤墮騙徒陷阱，不斷繳付「運費」、「清關費」等，結果80次過數共$123萬後始知被騙。



警方在Facebook專頁「守網者」發帖述說這宗騙案的始末。今年3月，一名受害人於一個格價網中看中一部價格便宜的二手手提電腦，以為執到平貨。惟交易期間，騙徒以各種理由，例如「運費」、「清關費」等，不斷要求受害人過數。受害人不虞有詐，在一月間合共轉帳80次給騙徒，包括透過比特幣ATM入錢，總損失達123萬港元，直至告訴家人才驚覺受騙。

（CyberDefender 守網者 圖片）

「守網者」分析，受害人何以80次過數還未知受騙，認為是騙徒精準地操控人性弱點 —「沉沒成本謬誤」。受害人當時的認知，可能並非「畀緊錢買電腦」，而是陷入一個致命錯覺：「只要再俾多一筆『清關費/解凍費』，之前俾嘅幾十萬同部電腦就全部拎得返！」

「沉沒成本」綁架理智，「當你已經俾咗10萬，為咗唔想呢10萬白費，你嘅大腦會強迫你相信騙徒嘅謊言。你唔係傻，你只係太想「救返」之前嘅錢！呢種「過埋呢次就攪掂」嘅賭徒心理，令受害人變成機械人咁重複過數，甚至周圍搵比特幣ATM入錢。」

守網者強調：「當俾嘅錢已經貴過件貨，其實已經好唔妥！」