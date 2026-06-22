鰂魚涌爆水管｜第一身直擊鹹水沖刷食肆　食客困水簾洞：點走呀？

鰂魚涌太古城道近華蘭路今午（22日）爆鹹水管狂噴水柱，太古坊一帶沖廁水受影響，水務署爭取凌晨12時前完成搶修。爆水管一刻蔚為其觀，除吸引街外市民「打卡」；亦有人於室內第一身直擊。鄰近一間連鎖日式居酒屋遭水柱噴灑澆灌，窗外彷似下起傾盆大雨的「極端天氣」；入口處對開路面淹浸成「激流」，在場食客笑稱置身水簾洞，亦有人困惑道：「點走呀？」



居酒屋負責人憶述當時情況，指有兩名顧客欲離開店舖返回公司工作，他特意打開後方一扇小門視察，但湧水令他們驚恐，兩人才打消念頭，「佢哋都見好大水，地下湧晒水咁樣，都驚嘅。」負責人亦指，積水從天花板滲漏，店內的路軌燈和燈籠一度熄滅，已拍低情況保留日後索償之用。



鰂魚涌太古城道近華蘭路交界有鹹水供水管滲漏，對開的食肆遭水柱澆灌，窗外彷似下起傾盆大雨。（Threads@hooray.29 影片截圖）

居酒屋負責人潘先生表示，事發時水柱射上店舖上方的露天停車場，因缺乏防水層，導致積水不斷從天花板滲漏滴下，入口處及置放消防喉轆的櫃內均被沾濕，職員即時用布塞住門邊，並擦拭櫃內水滴。而廚房內部，漏水最嚴重的區域集中在垃圾桶位置，該處並無放置食材，但他亦擔心雪櫃因受潮而損壞。所幸顧客用餐區未受影響。

期間，有兩名顧客提出想返回公司工作，由於入口趟門暫時不能出入，潘先生特意打開後方一扇小門讓他們視察店外情況。客人親睹滿地湧現的積水感到驚恐，考慮安全問題，他暫時阻止顧客離開，「有兩個客人想走，望一望，佢哋都見好大水，地下湧晒水咁樣，都驚嘅。我都提醒佢哋危險囉始終。」

至下午4時左右，水務署人員成功關上水掣。潘先生指，店舖職員事後至少花約半小時清潔，而店內的路軌燈和燈籠曾一度熄滅，雖然目前已經重新亮起，但尚不清楚內部零件是否受損。他坦言過往未曾遇過同類事件，因此會拍下受影響的位置，保留予日後索償之用。

事發時，職員即時用布塞住門邊，並清理積水。（負責人潘先生提供）

事發於今日下午2時許，鰂魚涌太古城道近華蘭路有鹹水管滲漏，噴出數條水柱，灑落行人路和馬路。警方接獲最少兩宗報案，指因上址爆水管造成車輛受損。

鰂魚涌太古城道近華蘭路交界有鹹水供水管滲漏，對開的食肆遭水柱澆灌，門外更被淹浸成「激流」，少量鹹水滲入店內。（Threads@hooray.29 影片截圖）

水務署於Facebook專頁「滴惜仔 」指，涉事水管為一條直徑200毫米的鹹水供水管，用作供應沖廁水予太古坊一帶。

署方工程團隊正全力進行水管維修，並爭取於今晚凌晨12時前，完成有關的水管維修工程並恢復沖廁水供應。就事件為市民帶來不便，水務署表示抱歉。

鰂魚涌太古城道近華蘭路交界爆鹹水供水管，狂噴水柱，有巿民在水柱前「打卡」。（Ren Lok／太古人太古事）

鰂魚涌太古城道近華蘭路交界爆鹹水管，噴出數條水柱，部分行人路及馬路被波及。（Ren Lok／太古人太古事）