機場快綫駛入東涌綫青衣月台 　港鐵：為修復故障設備作車務調度

網上流傳一段影片，顯示一列機場快綫列車，駛入青衣站東涌綫往香港方向的月台，期間列車及月台幕門更一度打開，有部份乘客落車。有乘客質疑機場快綫列車誤入東涌綫月台，港鐵則解釋，因青衣站附近有設備故障，駛入東涌綫月台為車務調度，方便維修。



根據網民拍攝的片段顯示，一列機場快綫列車駛入青衣站東涌綫、寫有「往香港」的4號月台。未幾，列車車門與月台幕門同時開啟，有部份乘客步出月台、部份人則仍坐在車上等候開車。

當時月台上已有多名港鐵職員守候，向在場乘客講解情況，亦未見混亂。而車站廣播亦不停以中英文重覆：「各位乘客請注意，本班車係機場快綫列車。前往東涌綫沿途各站的乘客，請等候下一班車。」同時顯示屏亦輔以文字交代，着機場快綫乘客落車後，依職員指示出閘。

但由於機場快綫與東涌綫列車的車門數量不一，部份幕門開啟後，並非列車車門，片段中可見有乘客「手多多」，嘗試「督」列車車身，被在場職員制止。

港鐵回覆事件指，事發於本周日（23日）下午約5時，機場快綫往香港站方向，近青衣站附近有信號系統設備故障，為方便工程人員進行修復工作，及盡量不影響服務，車務控制中心作出調度，曾安排往香港方向的機場快綫列車，於青衣站改用東涌綫4號月台。期間，港鐵加強廣播及安排職員在月台協助乘客。機場快綫及東涌綫列車約維持服務，班次大致如常。

網上流傳一段影片，顯示一列機場快綫列車，駛入青衣站東涌綫往香港方向的月台。(網上圖片)

+ 8