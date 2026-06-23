邵子風被打｜蝦頭前男友　永平村直播時　遭另一YouTuber打鼻浴血

藝人「蝦頭」楊詩敏前男友、YouTuber邵子風被人打傷。今日（23日）下午約2時47分，警方接獲多個報案指，新田東永安路永平村一間餐廳內，有男子出手襲擊另一男子，遇襲姓邵男子（47歲）鼻及嘴流血，被送往北區醫院治理。警方經初步調查後，以「襲擊致造成身體傷害」拘捕涉嫌施襲的姓黃男子（57歲）；他亦報稱不適，被送往北區醫院。消息指，有人報稱懷疑邵男拍攝到其妻，於是施襲。案件交由邊界警區刑事調查隊第三隊跟進。



據了解，受傷男子為邵子風，施襲者則為另一YouTuber。從邵在YouTube頻道「最快新聞」的直播可見，今午近2時，邵子風於上址一餐廳午膳，並直播與觀眾互動。其間，一名光頭漢突然走近，多次質問邵：「嚇X我老婆呀？」邵曾警告對方「唔好掂呀嗱！千祈唔好掂呀！」光頭漢隨後突然揮拳多次毆打邵的面及鼻部，使其面部披血倒地。



「最快新聞」其後在YouTube再上載一段短片，相信是在救護車上拍攝。片中邵子風說：「咁都得嘅！個鼻打到腫晒喇！」畫面外有人向邵詢問，對方是否用拳頭施襲、有沒有武器，邵回應：「拳頭呀，唔見武器呀。佢單車衝入嚟，丟低咗架單車。」其後再有人着邵不要拍攝，邵回應指知道，短片至此結束。

Youtuber邵子風於永平村一間餐廳直播期間，遭一名男子揮拳施襲，他事後登上救護車接受治理；其鼻部浴血腫脹，衣物沾上血漬。（YT最快新聞 影片截圖）

YouTuber邵子風（前）於永平村一間餐廳直播期間，遭一名光頭漢（後）揮拳打鼻。（YT最快新聞 影片截圖）