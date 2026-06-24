上環搶劫｜無業漢疑自導自演報稱失20萬　警拉兩人包括誤導警方

上環東來里周一（22日）深夜發生搶劫案，一名37歲男子報稱在東來里近永樂街遇劫，遭3名非華裔人士搶去一個斜孭袋，內有約20萬元現金。警方重案組接手調查後，卻發現報案人說謊，訛稱與賊人不認識，實則在事前有電話聯絡。警方昨日（23日）拘捕包括報案人在內的兩名男子，涉嫌行劫及誤導警務人員。



現場遺下鴨舌帽及血跡，警方封鎖調查。(資料圖片/陳永武攝)

中區警區重案組第二隊偵緝督察黃展浩稱，周一（22日）晚上11時57分接獲37歲無業男子報案，表示在東來里被3名非華裔人士搶去斜孭袋，內有20萬現金，事故中他受輕傷。

中區警區重案組第二隊偵緝督察黃展浩表示，警方相信今次並非隨機行劫，報案人口中所說不認識賊人是說謊（馬耀文攝）

警方透過銳眼計劃鎖定疑犯，昨日（23日）在旺角拘捕一名40歲非華裔男子疑與案有關，他目前被扣查中。同一時間，警方發現報案人所述與實情有分歧，他聲稱不認識賊人，但其實在案發前有電話緊密聯絡，明顯刻意隱瞞事實。警方於昨晚亦拘捕報案人涉嫌誤導警務人員。

警方相信今次並非隨機行劫，報案人口中所說不認識賊人是說謊。警方正調查他所述被搶去的現金數量、來源，與及說謊的動機；案件仍有人在逃，不排除再有人被捕。

警方檢獲被捕人衣物及個人物品等。（馬耀文攝）

多名警員趕至東來里，調查行劫案件。(資料圖片/陳永武攝)

據了解，事主姓盛，報稱經過永樂街與東來理交界時遭行劫，他曾經反抗掙扎，致頭、手腳及腰受傷，清醒由救護車送往瑪麗醫院治理。現場遺下一頂鴨嘴帽，附近有一些血跡，相信為傷者遺下。案件由深中區警區重案組第二隊跟進。

多名警員趕至東來里，調查行劫案件。(資料圖片/陳永武攝)

多名警員趕至東來里，調查行劫案件。(陳永武攝)

多名警員趕至東來里，調查行劫案件。(資料圖片/陳永武攝)

多名警員趕至東來里，調查行劫案件。(資料圖片/陳永武攝)