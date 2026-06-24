旺角模型店涉收款不交貨　26人舉報指失$9.8萬　海關拘41歲男東主

旺角好望角大廈兩間模型店，及其相應的網店，涉於收款代訂模型及玩具後，未能於指定日期或合理時間內發貨，且未有適時退款。海關表示，截至昨日（24日）接獲的舉報涉及26名客人和57件玩具產品，涉及款項共約9.8萬元。



經調查後，海關人員昨日拘捕一名模型及玩具零售商男東主，41歲懷疑涉案男子，他是該兩間涉事店舖的男東主，涉嫌在售賣模型及玩具的過程中，作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。



旺角好望角大廈兩間模型店，及其相應的網店，涉於收款代訂模型及玩具後，未能於指定日期或合理時間內發貨，且未有適時退款。（梁偉權攝）

早前有傳媒報導，有顧客在去年7月及11月到涉事店舖，花費數千元預訂模型，惟店方一直拖延出貨兼拒絕退款。有關媒體陪同涉事顧客上門，店方僅以交予法庭處理等說法回覆。報道又指店主承認近幾個月資金周轉困難，銀行因舉報被凍結。該報道引述警方表示，以涉嫌詐騙拘捕一名41歲男子。

旺角好望角大廈兩間模型店，涉收取客人款項代訂模型後，未有按時或在合理時間內發貨，亦未有適時退款，店舖41歲男負責人被海關拘捕。相關店舖近日仍有發帖稱接受訂單。（facebook截圖）

旺角好望角大廈兩間模型店，涉收取客人款項代訂模型後，未有按時或在合理時間內發貨，亦未有適時退款，店舖41歲男負責人被海關拘捕。相關店舖近日仍有發帖稱有訂購的物品已到貨。（facebook截圖）

海關提醒商戶遵守《商品說明條例》的規定，而消費者於購買商品時亦應光顧信譽良好的商戶。根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的事宜。