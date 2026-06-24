旺角模型店拖貨｜苦主親述千元訂Vtuber模型　等兩年未有貨終退款

預訂模型卻無貨收？旺角好望角大廈兩間模型店及其網店，涉收款近10萬元為最少26名顧客訂貨，卻遲遲未交貨、亦未適時安排退款，海關以違反《商品說明條例》拘捕41歲男東主，警方則以詐騙罪拘捕他。



多名曾經光顧涉事店舖的客人，在網上吐苦水分享被拖延經過。《香港01》接觸到其中一位苦主劉先生，他兩年前以1,250港元預訂模型，原定半年內發貨，惟店方未有明確交代出貨進度，僅稱按「入數次序」安排出貨，劉等足約兩年仍未收貨，終在前年12月成功退款。



劉先生表示，於2022年11月下旬在涉事店舖預訂一隻「時雨羽衣」VTuber（虛擬YouTuber）模型，價格為1,250港元，店方當時已全數收取訂金，原定2023年5月發貨。不過，其訂單狀態長期顯示「備貨中」，店方社交平台亦未有更新到貨情況。

2024年6月劉先生再查詢時，店方則指仍有約10名客人排在前面，可選擇繼續等待或退款。（劉先生提供）

直至2024年2月，劉先生向店方查詢，對方回覆指3月會發貨，但其後仍未有消息。至4月再追問時，店方稱當月已出貨一批貨品，並按客人銀行轉帳「入數」次序安排，劉先生暫未輪候到。到6月再查詢時，店方則指仍有約10名客人排在前面，可選擇繼續等待或退款。劉先生當時未有選擇退款。

雙方周旋約半年後，至2024年11月，劉先生終因長期未收到貨品而要求退款，並於12月5日成功收回款項，之後未再光顧該店。他亦表示，身邊有朋友同樣曾遇到拖貨情況，指該店經常以預訂方式出售產品，但發貨時間不確定，甚至長期未有明確時間表。

社交媒體Threads上亦有大量帖文，大批苦主分享訂貨變無了期等待的情況。有網民稱向店主訂購一隻黑膠碟，翻查電郵紀錄後再記起曾向涉案店舖訂購貨品，向店方追貨後，店方一直拖延，最終網友表示要報警，店方才終於退錢。

亦有另一苦主指預訂漫畫後，最長試過等待3年，店方經常已讀不回，而且多番藉口「一係話官方未發貨，一係話日本幫手搞錯/搬屋唔見了，一係話運送途中」，幾乎每個星期追貨才收到心頭好。

涉事店舖今日仍有營業，店員透露負責人被海關帶走調查。（梁偉權攝）

記者今日（24日）到旺角好望角大廈涉事店舖視察，店舖仍有營業，其間有客人到店內取貨。記者向男店員查詢，男店員則表示，負責人是被海關帶走調查，其餘不便透露。亦有數名客人成功取貨，其中李小姐指從網上拍賣平台得知該店，為首次光顧，預訂模型兩星期後，全數繳付2千多，今日成功取貨。

有顧客指首次光顧，預訂模型兩星期後成功取貨。（梁偉權攝）

旺角好望角大廈兩間模型店，及其相應的網店，涉於收款代訂模型及玩具後，未能於指定日期或合理時間內發貨，且未有適時退款，海關拘捕店東。（梁偉權攝）

海關表示，截至昨日（24日）接獲的舉報涉及26名客人和57件玩具產品，涉及款項共約9.8萬元。經調查後，海關人員昨日拘捕一名模型及玩具零售商男東主，41歲懷疑涉案男子，他是該兩間涉事店舖的男東主，涉嫌在售賣模型及玩具的過程中，作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。

早前有傳媒報導，有顧客在去年7月及11月到涉事店舖，花費數千元預訂模型，惟店方一直拖延出貨兼拒絕退款。有關媒體陪同涉事顧客上門，店方僅以交予法庭處理等說法回覆。報道又指店主承認近幾個月資金周轉困難，銀行因舉報被凍結。該報道引述警方表示，以涉嫌詐騙拘捕一名41歲男子。

旺角好望角大廈兩間模型店，涉收取客人款項代訂模型後，未有按時或在合理時間內發貨，亦未有適時退款，店舖41歲男負責人被海關拘捕。相關店舖近日仍有發帖稱有訂購的物品已到貨。（facebook截圖）

海關提醒商戶遵守《商品說明條例》的規定，而消費者於購買商品時亦應光顧信譽良好的商戶。根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的事宜。