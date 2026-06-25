有片｜屯門工廈3男女偷信　筷子夾出拆開　網民：係銀行卡就慘

屯門一幢工廠大廈發生盜竊案。網上流傳片段顯示，2男1女於上星期端午節的清晨時份，在恆威工業中心B1座大堂的信箱偷信。片中女子純熟地用筷子伸入信箱夾出多封信件，交同黨檢視後，部份放回信箱，部份袋走。據了解他們逗留約1小時，偷走多封信，警方接報正展開調查。



有網民擔心歹徒動機：「好得人驚，如果係的（啲）機密信or銀行卡之類的信甘（咁）就慘囉」、「會唔會羅左（攞咗）人名同信可以借到錢」。有網民認為此舉「咁猖狂」、亦有網民質疑賊人是集團式運作，「集團經營，作風大膽」。



片中女子純熟地用筷子伸入信箱夾出信件。（Threads：soule.doro 影片截圖）

社交平台Threads流傳一條閉路電視片段，顯示3名男女在恆威工業中心B1座大堂的信箱外徘徊，其中戴眼鏡、口罩、穿「人字拖」的女子，用筷子夾出信件，部份自己判斷後隨即放回信箱，亦有交同黨檢視；而兩名男同黨，部份信件他們只看一眼便放回信箱，亦有拆開信件後將它收起。

他們逐一檢視大堂內三組信箱，或用筷子夾出，或徒手抽出查看，似乎是有特定的信件須要，長達逾4分鐘的片段至此結束。

警方回覆查詢稱，6月20日下午3時18分接獲恆威工業中心保安主管報案，指較早前接獲投訴指有信件不翼而飛，其後翻查閉路電視記錄，並發現有2男1女於6月19日清晨5時56分至7時01分偷取大廈信件，案件列作盜竊處理。