長洲電動單車狂飆｜男警攔截失平衡倒地送院　41歲男涉五宗罪被捕

昨晚（24日）《香港01》接獲一條讀者提供閉路電視影片，顯示長洲一街道上有電動單車高速狂飆，一名軍裝男警從後追截，並嘗試用手截停電動單車，但騎手不理會猛衝。男警頓時失去平衡，倒地受傷，騎手則揚長而去，及後有途人上前慰問男警。



警方今日（25日）表示，經調查後，已拘捕一名41歲本地男子，他涉嫌「阻礙警務人員執行職務」等五宗罪被捕，已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到；受傷男警則清醒被送往長洲醫院治理。



相關文章：長洲警疑截電動單車遇騎手猛衝逃走 失平衡跌地獲途人慰問｜有片

途人原本沿行人路行走，其間懷疑一輛電動單車高速狂飆。（讀者提供片段截圖）

警方稱，長洲分區人員於周二（23日）在區內進行打擊非法駕駛電動可移動工具的執法行動。行動中，發現一名男子於長洲中學路懷疑非法駕駛電動單車，遂上前截查，其間男子企圖逃走。事件中，一名男警員受傷，清醒被送往長洲醫院治理。

經調查後，警方拘捕該名41歲男子，涉嫌「阻礙警務人員執行職務」、「駕駛未有登記車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」及「駕駛時沒有有效駕駛執照」，並扣查涉案一輛懷疑電動單車。被捕人已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。

一名軍裝男警從後追截，嘗試用手截停單車。（讀者提供片段截圖）

警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款一萬元及監禁12個月。

騎手不顧一切猛衝，男警失去平衡跌在地上。（讀者提供片段截圖）

男警失去平衡跌在地上。（讀者提供片段截圖）

途人立即上前慰問。（讀者提供片段截圖）