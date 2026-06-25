海關等多部門油塘及樂富宣傳反私煙　向居民商販講解完稅標籤制度

香港海關一連兩日（24及25日）與區議員、衞生署控煙酒辦公室、警務處及房屋署，先後在油塘邨、高翔苑及樂富邨進行聯合反私煙宣傳活動，並講解完稅標籤制度。「香港海關青年發展計劃（Customs YES）」會員亦有參與。



2026年6月24及25日，海關與區議員、衞生署控煙酒辦公室、警務處及房屋署先後在油塘邨、高翔苑及樂富邨進行聯合反私煙宣傳活動，並講解完稅標籤制度。「香港海關青年發展計劃」（Customs YES）會員亦有參與在樂富的活動。（海關圖片）

海關人員於屋邨範圍內巡查，向居民介紹海關打擊私煙的工作以及私煙相關法例的新修訂，包括未完稅煙草相關罪行的最高罰則已提高至罰款200萬元及監禁7年，並向屋邨保安員講解發現懷疑私煙活動時的應對方法。

海關人員向香煙零售商販宣揚反私煙信息並介紹完稅標籤制度。（政府新聞處圖片）

海關人員向屋邨保安員講解反私煙信息。（政府新聞處圖片）

海關人員亦向區議員、居民、報販及香煙零售商販介紹香港將施行的完稅標籤制度。海關已於本年初完成為期3個月的完稅標籤制度先導計劃，並會繼續與各持份者保持緊密溝通，持續優化制度設計及執行細節。海關期望完稅標籤制度有效區分已完稅和未完稅香煙，打擊「白牌煙」。

海關表示，會繼續加強宣傳教育，提高市民的反私煙意識。如發現有公屋單位涉及私煙罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。海關呼籲市民，切勿以身試法買賣私煙或派發私煙傳單，以免留下案底影響前途。

「香港海關青年發展計劃」（Customs YES）會員向居民講解反私煙信息。（政府新聞處圖片）

根據《應課稅品條例》（第109章），任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），任何人不得分發任何形式的吸煙產品廣告（包括任何傳單），違例者最高可被罰款港幣五萬元。市民可致電衞生署控煙酒辦公室熱線2961 8823舉報懷疑派發私煙傳單活動。